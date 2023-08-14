Zorlu Enerji Depolamalı RES için ön lisanslarını tamamladı

Türkiye’de ürettiği elektriğin tama­mını yenilenebilir enerji kaynak­larından gerçekleştiren Zorlu Enerji, Te­kirdağ’da kuracağı Yeniçiftlik RES ve Kırklareli’nde kuracağı Hamitabat RES ile portföyünde ilk kez depolamalı elek­trik üretim tesisine sahip olacak.

Şirketin aldığı bu ön lisans­lar sayesinde gerçekleştire­ceği yatırımlar sonucunda toplamda 375 megavat depo­lamalı rüzgar enerjisi gücüne sahip olacak.

İki farklı depolamalı rüzgar santrali ön lisans başvurusu EPDK tarafından onaylanan Zorlu Enerji’nin Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Mudurü Ali Kındap, “Bugün sa­hip oluğumuz yenilenebilir enerji port­föyümüzün payını daha da artırmak ve kaynak çeşitliliğini geliştirmek için ça­lışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kurulacak Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrallerimiz saye­sinde yenilenebilir enerji kaynakların­dan maksimum düzeyde yararlanmayı ve ülkemizin enerji verimliliği yolunda ilerlediği kulvara güç katmayı amaçlı­yoruz. Depolamalı rüzgar enerji sant­rallerimiz tamamlandıklarında yılda 24 milyon ağacın sıfırladığı CO2 salımına eşdeğer olan 532 bin ton karbondioksit salımının önüne geçecek. İki santralimiz­den elde edeceğimiz enerjiyle yıllık 328 binden fazla hanenin elektriğinin daha yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilece­ğiz” dedi.

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda odağına sürdü­rülebilirliği alan Zorlu Enerji, gerçekleş­tireceği iki önemli yatırımla sektörün sürdürülebilir olma yolculuğuna kat­kıda bulunmaya devam edecek.