Zorlu Enerji Depolamalı RES için ön lisanslarını tamamladı
Zorlu Enerji’nin, Tekirdağ’da ve Kırklareli’nde kuracağı rüzgar enerjisi santralleri (RES) başvurusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylandı.
Türkiye’de ürettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştiren Zorlu Enerji, Tekirdağ’da kuracağı Yeniçiftlik RES ve Kırklareli’nde kuracağı Hamitabat RES ile portföyünde ilk kez depolamalı elektrik üretim tesisine sahip olacak.
Şirketin aldığı bu ön lisanslar sayesinde gerçekleştireceği yatırımlar sonucunda toplamda 375 megavat depolamalı rüzgar enerjisi gücüne sahip olacak.
İki farklı depolamalı rüzgar santrali ön lisans başvurusu EPDK tarafından onaylanan Zorlu Enerji’nin Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Mudurü Ali Kındap, “Bugün sahip oluğumuz yenilenebilir enerji portföyümüzün payını daha da artırmak ve kaynak çeşitliliğini geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kurulacak Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrallerimiz sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmayı ve ülkemizin enerji verimliliği yolunda ilerlediği kulvara güç katmayı amaçlıyoruz. Depolamalı rüzgar enerji santrallerimiz tamamlandıklarında yılda 24 milyon ağacın sıfırladığı CO2 salımına eşdeğer olan 532 bin ton karbondioksit salımının önüne geçecek. İki santralimizden elde edeceğimiz enerjiyle yıllık 328 binden fazla hanenin elektriğinin daha yenilenebilir kaynaklardan sağlayabileceğiz” dedi.
Geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda odağına sürdürülebilirliği alan Zorlu Enerji, gerçekleştireceği iki önemli yatırımla sektörün sürdürülebilir olma yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edecek.