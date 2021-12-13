Yılın “tüketici markası” Çilek Mobilya

Türkiye’nin, çocuk mobilyası denince ilk akla gelen markası, bebek, çocuk ve genç odaları üreticisi Çilek Mobilya’nın, müşterileri ile uzun soluklu ve müşteri memnuniyetini esas alan bir iletişim stratejisi ödülle taçlandırıldı.Satış sonrası hizmetler kapsamında, müşterilerinden deneyimleri hakkında geri dönüş alarak; bu süreçte müşterilerinin ürün bilgilendirmelerinde ve satın alma sürecinde yaşadığı deneyimi analiz ederek buna göre aksiyon alan Çilek’in bu alandaki çalışmalarına A.L.F.A Awards’tan ödül geldi.

Müşteri deneyimini en iyi yöneten marka

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen, müşteriyle sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki kuran markaların onurlandırıldığı A.L.F.A Awards’ta Çilek Mobilya, Mobilya Kategorisi’nde “Müşteri deneyimini en iyi yöneten marka” seçildi.

Akademetri’nin kapsamlı metodolojisiyle “müşterilerin arzu boyutu” ile “markayı deneyimleme istekleri”, “iletişim boyutu” ile “markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği” ve “ilişki boyutu” ile “markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi 57 kategoride müşteride markanın ilk izlenimini oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirilerek yapılan araştırmalar neticesinde finale kalan firmalar belirlendi.

Kazananları halk jürisi belirledi

Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği ve kazananların halk jürisi tarafından belirlendiği A.L.F.A Awards’ta Mobilya Kategorisi’nde ödül Çilek Mobilya’ya gitti. Çilek Holding Satış Pazarlama Grup Başkanı Bilal Uyanık, ‘Tüketici Markası’ seçilmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyleyerek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.