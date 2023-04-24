Yeşilova’dan Togg’a ilk sevkiyatlar başladı
Yeşilova Holding’in otomotiv sektöründeki iştiraki olan Canel Otomotiv, dünyanın önemli markalarına gerçekleştirdiği üretim ve ihracatın ardından, müşteri portföyüne Türkiye’nin yerli aracı Togg’u da ekledi. Canel Otomotiv’in ürettiği portbagaj parçaları, Togg T10X modelinde kullanılmak üzere Togg’un Gemlik’teki fabrikasına gönderildi. Yapılan planlar doğrultusunda iki yıl önce şirketin Ovaakça fabrikasında başlayan çalışmalar, son olarak deneme üretimlerinin tamamlanması, kalite ve kontrol süreçlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından sevkiyat sürecine geçildi.
Yeşilova: Gurur ve mutluluk duyuyoruz
Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, bu konuda şunları söyledi: “Otomotiv endüstrisi bugün büyük bir dönüşümün içinde ve bu dönüşümün en önemli tarafı elektrifikasyonda yaşanıyor. Yeşilova Grubu olarak alüminyum sektöründe 1975 yılından beri süre gelen uzmanlığımızla faaliyetlerimize devam ederken; dayanım, hafiflik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir gibi üstün yapısal özellikleriyle alüminyumdan çözümler sunuyor, bugünün ve geleceğin araçlarını hafifletiyoruz. Elektrikli araçlarda son dönemde otomobil ve ticari araç gövdelerinde hafiflik avantajı nedeniyle alüminyuma olan talep artıyor. Bu noktada, üretimini 2 farklı lokasyonda sürdüren Grup şirketlerimizden Canel Otomotiv, bu alanda güçlü bir pozisyona sahip. Bugün de ülkemizin gururu Togg için ürettiğimiz portbagaj parçaların sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Yeşilova Ailesi olarak ülkemiz adına böylesine değerli bir girişimin parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”
Özdeş: Togg’a çözüm ortağı olmak çok değerli
Otomotiv endüstrisinin beklentilerini karşılayabilme noktasında büyük bir yetkinliğe sahip olduklarını açıklayan Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş de “Pazardaki güçlü varlığını koruyarak geleceğe emin adımlarla yürüyen şirketimiz, Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk yerli aracında çözüm ortağı olarak yer alıyor.
Yeşilova Grubu ve Canel Otomotiv olarak böylesine değerli bir girişimde yer almak bizim için çok değerli” dedi.