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Yeşilova’dan Togg’a ilk sevkiyatlar başladı

Yeşilova Holding’in otomotiv sektöründeki iştiraki olan Canel Otomotiv, dünyanın önemli markalarına gerçekleştirdiği üretim ve ihracatın ardından, müşteri portföyüne Türkiye’nin yerli aracı Togg’u da ekledi. Canel Otomotiv’in ürettiği portbagaj parçaları, Togg T10X modelinde kullanılmak üzere Togg’un Gemlik’teki fabrikasına gönderildi. Yapılan planlar doğrultusunda iki yıl önce şirketin Ovaakça fabrikasında başlayan çalışmalar, son olarak deneme üretimlerinin tamamlanması, kalite ve kontrol süreçlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından sevkiyat sürecine geçildi.

Şirketler 24.04.2023, 23:31
Yeşilova’dan Togg’a ilk sevkiyatlar başladı

Yeşilova: Gurur ve mutluluk duyuyoruz

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, bu konuda şun­ları söyledi: “Otomotiv endüstrisi bugün büyük bir dönüşümün içinde ve bu dö­nüşümün en önemli tarafı elektrifikas­yonda yaşanıyor. Yeşilova Grubu olarak alüminyum sektöründe 1975 yılından beri süre gelen uzmanlığımızla faaliyetle­rimize devam ederken; dayanım, hafiflik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir gibi üstün yapısal özellikleriyle alüminyum­dan çözümler sunuyor, bugünün ve gele­ceğin araçlarını hafifletiyoruz. Elektrikli araçlarda son dönemde otomobil ve ti­cari araç gövdelerinde hafiflik avantajı nedeniyle alüminyuma olan talep artı­yor. Bu noktada, üretimini 2 farklı lokas­yonda sürdüren Grup şirketlerimizden Canel Otomotiv, bu alanda güçlü bir po­zisyona sahip. Bugün de ülkemizin gu­ruru Togg için ürettiğimiz portbagaj par­çaların sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Yeşilova Ailesi olarak ülkemiz adına böylesine değerli bir girişi­min parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Özdeş: Togg’a çözüm ortağı olmak çok değerli

Otomotiv endüstrisinin beklentilerini karşılayabilme noktasında büyük bir yet­kinliğe sahip olduklarını açıklayan Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş de “Pazardaki güçlü varlığını koruyarak ge­leceğe emin adımlarla yürüyen şirketi­miz, Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk yerli aracında çözüm ortağı olarak yer alıyor.

Yeşilova Grubu ve Canel Otomotiv ola­rak böylesine değerli bir girişimde yer al­mak bizim için çok değerli” dedi.

#Yeşilova #TOGG
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