Yeşilova’dan Togg’a ilk sevkiyatlar başladı

Yeşilova: Gurur ve mutluluk duyuyoruz

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, bu konuda şun­ları söyledi: “Otomotiv endüstrisi bugün büyük bir dönüşümün içinde ve bu dö­nüşümün en önemli tarafı elektrifikas­yonda yaşanıyor. Yeşilova Grubu olarak alüminyum sektöründe 1975 yılından beri süre gelen uzmanlığımızla faaliyetle­rimize devam ederken; dayanım, hafiflik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir gibi üstün yapısal özellikleriyle alüminyum­dan çözümler sunuyor, bugünün ve gele­ceğin araçlarını hafifletiyoruz. Elektrikli araçlarda son dönemde otomobil ve ti­cari araç gövdelerinde hafiflik avantajı nedeniyle alüminyuma olan talep artı­yor. Bu noktada, üretimini 2 farklı lokas­yonda sürdüren Grup şirketlerimizden Canel Otomotiv, bu alanda güçlü bir po­zisyona sahip. Bugün de ülkemizin gu­ruru Togg için ürettiğimiz portbagaj par­çaların sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Yeşilova Ailesi olarak ülkemiz adına böylesine değerli bir girişi­min parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Özdeş: Togg’a çözüm ortağı olmak çok değerli

Otomotiv endüstrisinin beklentilerini karşılayabilme noktasında büyük bir yet­kinliğe sahip olduklarını açıklayan Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş de “Pazardaki güçlü varlığını koruyarak ge­leceğe emin adımlarla yürüyen şirketi­miz, Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk yerli aracında çözüm ortağı olarak yer alıyor.

Yeşilova Grubu ve Canel Otomotiv ola­rak böylesine değerli bir girişimde yer al­mak bizim için çok değerli” dedi.