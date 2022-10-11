Yeşilova’dan dev yatırım

Yeşilova Holding şirketle­rinden Cansan Alümin­yum’un yeni üretim hattı İhsan Pres’in açılışı; Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşi­lova, İcra Kurulu Başkanı A. Yal­çın Yeşilova, Yönetim Kurulu üyeleri Nezihe ve Yasemin Yeşi­lova ile Cansan Alüminyum ve Grup şirketlerinin üst düzey yö­neticileri ve çalışanlar ile çok sa­yıda davetlinin katıldığı bir tö­renle gerçekleşti. Törende, şirketin dünya pazarları için üretim yapacak ve kapasitesini önemli oranda yükseltecek yeni yatırımı İhsan Pres’in ilk üretimi de bant­tan indirildi.

Hayaller gerçek oldu

Yeşilova markasının yarım asır önce başla­yan yolculuğunda, Cansan Alüminyum şirketinin çok önemli bir yeri olduğunu be­lirten Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, törende yaptığı konuşmada, “Yarım asırlık yolculuğu­muzda Cansan Alüminyum’un çok önemli bir yeri var. Cansan Alüminyum, 32 yıldır hız kesmeden Grubumuza güç vermeye devam ediyor. Cansan, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu hayalim, ilk defa Türki­ye’ye Avrupa’da üretilen son derece teknolo­jik bir makine getirmekti. Bunu da Cansan ile başarmış olmanın gururunu her zaman taşı­yorum.” dedi.

Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, çok küçük yaşlardan itibaren İhsan Pres’in ku­ruluşunu hep hayal ettiğini belirterek, “Can­san şirketimiz bünyesinde kurulan ilk maki­nelere daha çok küçük yaşlardayken benim ve kardeşimin isimlerinin verilmesi, bizim için çok değerliydi. Büyüdüğümde ben de en büyük presi babamın ismiyle kuracağım de­dim hep. Bu hayali kurduğumda 6 yaşınday­dım. 30 yıl sonra hayatımın en büyük hayali bu törenle gerçek oluyor” diye konuştu. Yeşi­lova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova da, “Koyduğumuz stratejik hedefler doğrultusunda sistematik bir şekilde çalışa­rak, geldiğimiz nokta bizleri yeni bir pres yatı­rımına götürdü” dedi.