Yeşilova’dan dev yatırım
Yeşilova Holding iştiraklerinden Cansan Alüminyum’un yeni üretim hattı İhsan Pres, gerçekleştirilen törenle faaliyete başladı. Açılış töreninde konuşan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, “Cansan Alüminyum, 32 yıldır hız kesmeden Grubumuza güç vermeye devam ediyor” dedi.
Yeşilova Holding şirketlerinden Cansan Alüminyum’un yeni üretim hattı İhsan Pres’in açılışı; Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, Yönetim Kurulu üyeleri Nezihe ve Yasemin Yeşilova ile Cansan Alüminyum ve Grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve çalışanlar ile çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle gerçekleşti. Törende, şirketin dünya pazarları için üretim yapacak ve kapasitesini önemli oranda yükseltecek yeni yatırımı İhsan Pres’in ilk üretimi de banttan indirildi.
Hayaller gerçek oldu
Yeşilova markasının yarım asır önce başlayan yolculuğunda, Cansan Alüminyum şirketinin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, törende yaptığı konuşmada, “Yarım asırlık yolculuğumuzda Cansan Alüminyum’un çok önemli bir yeri var. Cansan Alüminyum, 32 yıldır hız kesmeden Grubumuza güç vermeye devam ediyor. Cansan, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu hayalim, ilk defa Türkiye’ye Avrupa’da üretilen son derece teknolojik bir makine getirmekti. Bunu da Cansan ile başarmış olmanın gururunu her zaman taşıyorum.” dedi.
Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, çok küçük yaşlardan itibaren İhsan Pres’in kuruluşunu hep hayal ettiğini belirterek, “Cansan şirketimiz bünyesinde kurulan ilk makinelere daha çok küçük yaşlardayken benim ve kardeşimin isimlerinin verilmesi, bizim için çok değerliydi. Büyüdüğümde ben de en büyük presi babamın ismiyle kuracağım dedim hep. Bu hayali kurduğumda 6 yaşındaydım. 30 yıl sonra hayatımın en büyük hayali bu törenle gerçek oluyor” diye konuştu. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova da, “Koyduğumuz stratejik hedefler doğrultusunda sistematik bir şekilde çalışarak, geldiğimiz nokta bizleri yeni bir pres yatırımına götürdü” dedi.
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Ekim 2022