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Yeşilova’dan dev yatırım

Yeşilova Holding iştiraklerinden Cansan Alüminyum’un yeni üretim hattı İhsan Pres, gerçekleştirilen törenle faaliyete başladı. Açılış töreninde konuşan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, “Cansan Alüminyum, 32 yıldır hız kesmeden Grubumuza güç vermeye devam ediyor” dedi.

Şirketler 11.10.2022, 00:03
Yeşilova’dan dev yatırım

Yeşilova Holding şirketle­rinden Cansan Alümin­yum’un yeni üretim hattı İhsan Pres’in açılışı; Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşi­lova, İcra Kurulu Başkanı A. Yal­çın Yeşilova, Yönetim Kurulu üyeleri Nezihe ve Yasemin Yeşi­lova ile Cansan Alüminyum ve Grup şirketlerinin üst düzey yö­neticileri ve çalışanlar ile çok sa­yıda davetlinin katıldığı bir tö­renle gerçekleşti. Törende, şirketin dünya pazarları için üretim yapacak ve kapasitesini önemli oranda yükseltecek yeni yatırımı İhsan Pres’in ilk üretimi de bant­tan indirildi.

Hayaller gerçek oldu

Yeşilova markasının yarım asır önce başla­yan yolculuğunda, Cansan Alüminyum şirketinin çok önemli bir yeri olduğunu be­lirten Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, törende yaptığı konuşmada, “Yarım asırlık yolculuğu­muzda Cansan Alüminyum’un çok önemli bir yeri var. Cansan Alüminyum, 32 yıldır hız kesmeden Grubumuza güç vermeye devam ediyor. Cansan, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu hayalim, ilk defa Türki­ye’ye Avrupa’da üretilen son derece teknolo­jik bir makine getirmekti. Bunu da Cansan ile başarmış olmanın gururunu her zaman taşı­yorum.” dedi.

Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, çok küçük yaşlardan itibaren İhsan Pres’in ku­ruluşunu hep hayal ettiğini belirterek, “Can­san şirketimiz bünyesinde kurulan ilk maki­nelere daha çok küçük yaşlardayken benim ve kardeşimin isimlerinin verilmesi, bizim için çok değerliydi. Büyüdüğümde ben de en büyük presi babamın ismiyle kuracağım de­dim hep. Bu hayali kurduğumda 6 yaşınday­dım. 30 yıl sonra hayatımın en büyük hayali bu törenle gerçek oluyor” diye konuştu. Yeşi­lova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova da, “Koyduğumuz stratejik hedefler doğrultusunda sistematik bir şekilde çalışa­rak, geldiğimiz nokta bizleri yeni bir pres yatı­rımına götürdü” dedi.

#Yeşilova #yatırım
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