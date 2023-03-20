Ünver Group vizyonu ile geleceğe hazırlanıyor
Ünver Group Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş Sönmez geçtiğimiz 3 yıllık süreçte dijitalleşmeden Ar-Ge, makine parkurundan yeni fabrika tesisine kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarla yüzde 100 büyüdüklerini belirterek, önümüzdeki süreçte de otomotivde yaşanan dönüşümün önemli oyuncuları arasında yer almak adına çalışacaklarının sinyalini verdi.
Otomotiv yan sanayi alanında 43 yılı aşkın tecrübeye sahip Ünver Görüp, 3 Yıllık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Bursa Gold Majesty Otel’de düzenlenen toplantıda başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanlar yer aldı.
Yatırımlarla yüzde 100 büyüdü
İhracatın lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinde, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarla yoluna devam eden Ünver Group’un stratejik planlama toplantısında ilk olarak 2020-2021 ve 2022 yılı değerlendirmesi yapıldı. Toplantının başında Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş Sönmez, geçen 3 yıllık döneme ilişkin detaylı bir değerlendirme sunumu gerçekleştirdi. Korgavuş konuşmasında, “Pandemi süreci, ardından hammaddeden enerjiye, lojistikten tedarik zincirine kadar üretim ve ihracat için gerekli olan tüm kalemlerde yaşan güçlükler ve son olarak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle olağanüstü bir dönemi geride bıraktık.
Geçtiğimiz bu 3 yıllık zorlu süreçten makine parkurundan, dijitalleşmeye, Ar-gE’den yeni fabrika tesisine kadar yatırımlarımıza ara vermeden, güçlenerek ve yüzde 100 büyüyerek çıkmayı başardık” dedi. Korgavuş 3 yıllık değerlendirmenin ardından 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait stratejik planlamayı içeren sunumu şirket çalışanlarıyla paylaştı.
Otomotivin geleceğinde önemli rol
Ünver Group Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş, 2023-2025 stratejilerinde şirketin otomotiv sektöründeki tedarikçi kimliğinden öte “işbirlikçi” konumuna gelinmesine vurgu yaptı. Ayrıca bu yıl devreye girecek Badırga Karma OSB tesisi ile birlikte otomotivde yaşanan dönüşümün en önemli oyuncuları arasında yer almak adına her alanda çalışmalara devam edileceğinin ip uçlarını verdi.