Ünver Group vizyonu ile geleceğe hazırlanıyor

Otomotiv yan sanayi alanında 43 yılı aşkın tecrübeye sahip Ünver Görüp, 3 Yıllık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantısını gerçekleş­tirdi. Geçtiğimiz günlerde Bursa Gold Majesty Otel’de düzenlenen toplantıda başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanlar yer aldı.

Yatırımlarla yüzde 100 büyüdü

İhracatın lokomotif sektörü otomo­tiv endüstrisinde, şehir ve ülke ekono­misine katkı sağlayacak yatırımlarla yoluna devam eden Ünver Group’un stratejik planlama toplantısında ilk olarak 2020-2021 ve 2022 yılı değerlen­dirmesi yapıldı. Toplantının başında Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş Sön­mez, geçen 3 yıllık döneme ilişkin de­taylı bir değerlendirme sunumu gerçekleştirdi. Korgavuş konuşma­sında, “Pandemi süreci, ardından ham­maddeden enerjiye, lojistikten tedarik zincirine kadar üretim ve ihracat için gerekli olan tüm kalemlerde yaşan güçlükler ve son olarak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle olağanüstü bir dönemi geride bıraktık.

Geçtiğimiz bu 3 yıllık zorlu süreçten makine parkurundan, dijitalleşmeye, Ar-gE’den yeni fabrika tesisine kadar yatırımlarımıza ara vermeden, güçle­nerek ve yüzde 100 büyüyerek çıkmayı başardık” dedi. Korgavuş 3 yıllık değer­lendirmenin ardından 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait stratejik planlamayı içeren sunumu şirket çalışanlarıyla paylaştı.

Otomotivin geleceğinde önemli rol

Ünver Group Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş, 2023-2025 stratejilerinde şir­ketin otomotiv sektöründeki tedarikçi kimliğinden öte “işbirlikçi” konumuna gelinmesine vurgu yaptı. Ayrıca bu yıl devreye girecek Badırga Karma OSB te­sisi ile birlikte otomotivde yaşanan dö­nüşümün en önemli oyuncuları arasında yer almak adına her alanda çalışmalara devam edileceğinin ip uç­larını verdi.