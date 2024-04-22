Uludağ Elektrik dijitalleşme adımlarında hız kesmiyor

Dijitalleşme, her sektörde olduğu gibi enerji sektörünün de gündeminde. Bu şirketlerden biri de, Uludağ Elektrik. Şirket, dijitalleşme çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmeler, Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan’dan geldi. Arslan, şu bilgileri verdi:

“Dijitalleşme her zaman odağımızda olan bir konu. Çağımızın önemli bir gereksinimi aynı zamanda. Hedeflerimizi belirlerken, bu gelişmelerle paralel ilerlemeye dikkat ediyoruz. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyonu aşkın müşteri kitlesine hizmet veren bir firma olarak, fiziki hizmet noktalarımızın yanı sıra dijital kanallar üzerinden de müşterilerimize ulaşıyoruz. Çift yönlü bir iletişim kurma ve tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilme adına dijital altyapımız ile beraber iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Kullanıcı alışkanlıklarını yakından takip ederek, online işlem merkezimizin güncel yapısında birçok işlemi dakikalarla ölçülebilecek sürelere indirerek, ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyoruz. Müşterilerimizin elektrikle ilgili tüm işlemlerini işlem merkezlerine gelmeden de gerçekleştirebilmeleri için 2015 yılından beri online işlem merkezimizle hizmet veriyoruz.

Müşterilerimiz, www.uludagelektrik.com.tr adresi üzerinden elektrikle ilgili tüm işlemlerini diledikleri yerde ve istedikleri zaman gerçekleştirebilir durumdalar. Online işlem merkezimizin yanı sıra; e-Devlet ve 444 6 646 numaralı çağrı merkezimiz ile de pratik çözümler sunuyoruz. Pandemiyle beraber dijital iş yapış kültürünün yerleşmesi sonucunda dijital kanallardan işlem adetlerimiz arttı. Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin yüzde 30’luk kısmı online işlem merkezimiz üzerinden geldi. Bu yıl ve gelecek yıllar için hedefimiz ise müşterilerimizi dijital kanallara daha fazla yönlendirmek.”

1,7 MILYON’U AŞKIN ABONE ELEKTRONIK FATURAYA GEÇTI

Telekomünikasyon ve bankacılık sektörü gibi elektrik sektöründe de resmi prosedürlerin yoğun şekilde uygulandığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti: “Bu prosedürde abonelik sözleşmesi başlangıcından itibaren kullanılan sözleşmeler, elektrik faturaları gibi evrakların yer aldığı yoğun bir kağıt tüketimi de söz konusu. Bu tüketimin azaltılması yönünde şirketimizin pek çok çalışması var. Bu yöndeki çalışmalarımızdan şu şekilde bahsedebiliriz; müşterilerimizin sözleşmelerini SMS ve e-posta yoluyla dijital olarak ulaştırıyoruz. Bir elektrik satış firması olmamıza rağmen enerjinin ithal edilen bir kaynak olması ve üretim kısmında özellikle küresel iklim değişikliğiyle yaşanan zorlukları biliyoruz. Bu nedenle en büyük hedef kitlemiz olan müşterilerimizi, çeşitli sosyal projelerle tasarruf konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temeli doğayı korumak üzerine kurulu. Bugün kağıt çıktı almadan, enerjinizi verimli kullanarak çevreye olan bireysel etkinizi minimuma indirmek mümkün. Biz de bu adımların küçük büyük fark etmeksizin yaratacağı farkındalığın altını çizmek istiyoruz. Bugüne kadar 1,7 milyonu aşkın müşterimizin elektronik faturaya geçmesini sağladık. Hizmet bölgemiz olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5000 ağacı doğaya kazandırdık.”