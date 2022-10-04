Türkiye’de üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik sacı var

Türkiye’nin en büyük gal­vanizli çelik üreticisi Bor­çelik, ürün çeşitliliği ve kalitesi, sektör ihtiyacına yönelik Ar-Ge faaliyetleri, müşteri teknik hiz­metleri, zamanında teslimat ve Kerim Çelik markası altında sunduğu çelik servis merkezi hizmeti ile otomotiv üreticileri­nin tercihi olmaya devam edi­yor. Türkiye’deki OEM’lerin büyük çoğunluğuna çelik ürünleri sunan şir­ket, otomotiv sektöründe en fazla çelik tedariki sağlayan lider marka konu­munda bulunuyor.

Lokomotif sektörlerin tercihi

Borçelik’in 2021 yılında otomotiv sektörü özelinde yüzde 50’lere varan pazar payına ulaştığını belirten Borçe­lik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Borçe­lik olarak otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere lokomotif sanayilerimizin vazgeçilmez stratejik tedarikçisi olmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada malzemede farklılaşıyor, kali­teli ürünlerimiz, değişen ihtiyaçları karşılayabilmemize olanak sağlayan esnekliğimiz ve yenilikçi bakış açımızla markalarımıza değer katıyoruz. Sahip olduğumuz teknoloji sayesinde yeni malzemeler üretmeye odaklanıyor böylelikle ithal ika­menin önüne geçmeye, ülkemi­zin dışa bağımlı olduğu alanları azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Geniş müşteri portföyü

Borçelik’in otomotiv sektö­rüne yönelik üretimde sektör lideri ol­duğunu sözlerine ekleyen Çakır değerlendirmesine şu şekilde devam etti: “2021 yılında Türkiye‘de üretilen yaklaşık 1 milyon 332 bin aracın yüzde 80’inde Borçelik sacı kullanıldı. Diğer bir deyişle ülkemizde üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik imzası var. Ülke­mizdeki hemen hemen tüm OEM’lere çelik tedarikinde bulunuyoruz. Ford, Tofaş, Renault, Toyota ve Mercedes-Benz başta olmak üzere pek çok mar­kayla iş birliği yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde en çok talebi gövde, şasi, iç aksamlar, koltuk ve destek-bağlantı parçaları için alıyoruz. Otomotiv ala­nında en çok galvanizli çeliğe ihtiyaç duyuluyor. Borçelik olarak da bu tip ürünlerde sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlık neticesinde sektörde ke­sintisiz liderliğimizi sürdürüyoruz.”