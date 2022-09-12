Troy T200 yerli üretim uçağı vitrine çıktı

Uçaksan Firması CEO’su, girişimci Emre Balcı törende yaptığı konuşmada, “İstiklal marşımızın ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ dizesinden ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünden hareketle 4 sene önce bu yola çıktık. Tek amacımız, gökyüzünde tamamen yerli uçakları-mızı görmekti. İşte uçağımız şu anda pistte.

Tamamen öz kaynaklarımızla imal ettiğimiz, uluslararası standartlara uygun CS-VLA tipi uçağımız üstten kanatlı. Bu model 2 personel taşıma, 800 km uçuş menzili, 100 metreden kalkış özelliklerine haiz. Yüzde 100 karbonfiber, yani kompozit olup, titanyum alaşımlı çelik karkas yapıya sahip, glass kokpit, otopilot, ILS özellikleri bulunan uçağımızda acil durum paraşüt sistemi bulunuyor.

Uçağımız; sivil ve askeri eğitim, genel havacılık ve tarım tohumlama ile ilaçlama amaçlı kullanılabilecek” dedi.

Troy T200’den sonra yeni hedeflerinin bölgesel taşımacılıkta kullanılabilecek 19 kişilik bir uçak daha üretmek olduğunu da sözlerine ekleyen Uçaksan Firması CEO’su Emre Balcı, gençlere seslenirken de “Yaşadığınız sıkıntıları anlıyoruz. Hayalleriniz ve idealleriniz var. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem kalıcı bir dönem olmayacaktır. Biz ülkemizin şu anki durumuna değil, gelecek vizyonuna yatırım yaptık. Ülkemizin sivil havacılık alanında size fırsatlar açıyoruz. Bunu devam ettirecek sizlersiniz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz ve ülkemizin sizlere ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra protokol üyeleri ve davetliler uçağı incelediler, Uçaksan Firması CEO’su Emre Balcı ile çalışma ekibine tebriklerini ilettiler.