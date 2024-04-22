SİNTA, inşaatın her alanında

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Bursa OSB) Oyak Renault Fabrikası’nın kurulduğu dönemde, 1973 yılında şantiye olarak hizmet vermeye başlayan SİNTA, 1982’de bugünkü yerine taşındı. 1984 yılında Bursa Siemens Mudanya inşaatı sırasında SİNTA, Bursa’daki ilk hazır beton tesisini kurarak inşaat sektörüne yeni bir soluk getirdi.

1992 yılında Bursa OSB’de hayata geçirilen prefabrik yapı elemanları üretim tesisini, 1998 yılında 60 dönümlük bir arazi üzerine yeni bir üretim tesisi daha kurarak genişleten SİNTA, 1998 yılında taşocağı ve agrega tesislerini de kurarak büyüme sürecine devam etti. Ayrıca, 2020 yılında Yörükyenice’de ikinci hazır beton üretimi yatırımlarına başlayan firma, bu tesisini de 2021 yılında devreye soktu.

Şirketin günümüzdeki faaliyetleri arasında, Bursa OSB içindeki 20 dönümlük arazide çelik konstrüksiyon üretimi ve idari merkezi, Bursa Mudanya Yolu Geçit Mevkii’nde 10 dönümlük arazide hazır beton üretim tesisi, Bursa OSB’de 60 dönümlük arazide prefabrik üretim tesisi ve Mudanya Yörükyenicesi Köyü’nde 55 dönümlük arazide hazır beton ve agrega üretim tesisi bulunuyor. Bursa’da dört farklı bölgede toplamda 500 kişilik personeliyle faaliyet gösteren SİNTA, yıllık 692 bin metreküp hazır beton, 30 bin metreküp prefabrik yapı elemanları, 270 bin metrekare boşluklu döşeme, 220 bin metrekare beton parke taşı, bin ton agrega ve 7 bin 500 ton çelik konstrüksiyon imalat kapasitesine sahip.

Öncü faaliyetlere imza atıyoruz

SİNTA’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanvekili İlker Oral, “İnşaat ve yapı sektöründe öncü ve lider faaliyetlere imza atıyoruz. Taahhütlerin yerine getirilmesi ve tüm aşamalarda başarıyı, zamanında iş teslimi ve kaliteyle sağlıyoruz. Sanayi yapıları, arıtma tesisi, sanayi siteleri gibi alanlarda öncü olarak AVM, turistik tesisler, hastane, katlı otopark, yol ve sanat yapıları, konut ve yaşam alanları gibi birçok projede de imzamız bulunuyor” dedi.

Bursa OSB’deki prefabrik üretim tesislerinde değişik boyutlarda her türlü prekastın öngerilimli ve öngörelimsiz olarak üretildiğini belirten Oral, şöyle devam etti:

“Diğer tüm inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi prefabrikasyon yapıların inşasında da kaliteli ve uzman personelimiz ile ileri teknoloji ürünü parkurumuzda 20.000 m3/yıl prefabrik betonarme karkas elemanı, 250.000 m2/yıl öngerilmeli boşluklu döşeme yapı elemanı üretiyoruz.”

Kusursuz düzeyde üretim

SİNTA İnşaat Grubu’na bağlı faaliyetlerini sürdüren Çelik Konstrüksiyon Bölümlerinin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok projede çelik imalat ve montaj yaptığını, tesisler kurduğunu dile getiren İlker Oral, “Tasarım ve projelendirmede en yeni programlarla çelik bir yapıyı en ince ayrıntısına kadar detaylandırarak toplam kaliteye önem veren personelimiz ile kusursuz imalat düzeyinde üretim yapıyoruz” diye konuştu.