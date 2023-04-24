PMS Alüminyum TEKNOSAB’da üretime başladı

Sektördeki 40 yıllık deneyimi ve know-how gücüyle ülkemize ciddi katma değer sağlayan PMS Alüminyum, modern teknoloji ışığında geliştirdiği kaliteli ürünle­riyle, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölge­si’nde (TEKNOSAB) üretime başladı. Alüminyum sektöründe yerli ve milli üreti­min öncüsü PMS Alüminyum’un Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, yerli üretimi geliştirmek için sürdürülebilir çalış­malara imza attıklarını belirterek, “Yüzde 100 Türk sermayesi ile ürettiğimiz ürünlerimizle savunma sanayi, hafif raylı sistemler, otomotiv, beyaz eşya, elektrik elektronik, solar enerji, inşaat ve ses yalı­tım sektörlerine yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdü­rüyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bugün 50 ülkede 400 müşteriye hiz­met verir konuma ulaştık. Almanya’da birçok büyük sanayi kuruluşu ile iş birliği içindeyiz. Burada çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Kuzey Afrika ülke­leri de ihracat pazarlarımız arasında. Türk üretim ka­litesini birçok kıtada duyurmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak amacıyla her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz” dedi. Türkiye’nin ileri teknoloji hedef­lerine güç katacak yeni nesil sanayi bölgesi TEKNO­SAB’da 4. fabrikalarını açtıklarını ve burada üretime başladıklarını ifade eden Çağlayan, toplamı 108 dönüm olan fabrikalarında, ilk etabın 42 dönüm ka­palı, 56 dönüm arazi üzerinde tamamlandığını ve dev­reye alındığını söyledi. Çağlayan, fabrikalarında son teknolojik cihazlar ve üretim hatlarının yer aldığını kaydetti.