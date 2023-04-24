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PMS Alüminyum TEKNOSAB’da üretime başladı

Alüminyum sektöründe yerli ve milli üretimin öncüsü PMS Alüminyum, sürdürülebilir ve katma değer odaklı üretim hedefiyle, Türkiye’nin ileri teknoloji hedeflerine güç katacak yeni nesil sanayi bölgesi TEKNOSAB’da üretime başladı.

Şirketler 24.04.2023, 23:34
PMS Alüminyum TEKNOSAB’da üretime başladı

Sektördeki 40 yıllık deneyimi ve know-how gücüyle ülkemize ciddi katma değer sağlayan PMS Alüminyum, modern teknoloji ışığında geliştirdiği kaliteli ürünle­riyle, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölge­si’nde (TEKNOSAB) üretime başladı. Alüminyum sektöründe yerli ve milli üreti­min öncüsü PMS Alüminyum’un Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, yerli üretimi geliştirmek için sürdürülebilir çalış­malara imza attıklarını belirterek, “Yüzde 100 Türk sermayesi ile ürettiğimiz ürünlerimizle savunma sanayi, hafif raylı sistemler, otomotiv, beyaz eşya, elektrik elektronik, solar enerji, inşaat ve ses yalı­tım sektörlerine yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdü­rüyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bugün 50 ülkede 400 müşteriye hiz­met verir konuma ulaştık. Almanya’da birçok büyük sanayi kuruluşu ile iş birliği içindeyiz. Burada çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Kuzey Afrika ülke­leri de ihracat pazarlarımız arasında. Türk üretim ka­litesini birçok kıtada duyurmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak amacıyla her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz” dedi. Türkiye’nin ileri teknoloji hedef­lerine güç katacak yeni nesil sanayi bölgesi TEKNO­SAB’da 4. fabrikalarını açtıklarını ve burada üretime başladıklarını ifade eden Çağlayan, toplamı 108 dönüm olan fabrikalarında, ilk etabın 42 dönüm ka­palı, 56 dönüm arazi üzerinde tamamlandığını ve dev­reye alındığını söyledi. Çağlayan, fabrikalarında son teknolojik cihazlar ve üretim hatlarının yer aldığını kaydetti.

#PMS Alüminyum #TEKNOSAB
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