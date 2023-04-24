PMS Alüminyum TEKNOSAB’da üretime başladı
Alüminyum sektöründe yerli ve milli üretimin öncüsü PMS Alüminyum, sürdürülebilir ve katma değer odaklı üretim hedefiyle, Türkiye’nin ileri teknoloji hedeflerine güç katacak yeni nesil sanayi bölgesi TEKNOSAB’da üretime başladı.
Sektördeki 40 yıllık deneyimi ve know-how gücüyle ülkemize ciddi katma değer sağlayan PMS Alüminyum, modern teknoloji ışığında geliştirdiği kaliteli ürünleriyle, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) üretime başladı. Alüminyum sektöründe yerli ve milli üretimin öncüsü PMS Alüminyum’un Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, yerli üretimi geliştirmek için sürdürülebilir çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Yüzde 100 Türk sermayesi ile ürettiğimiz ürünlerimizle savunma sanayi, hafif raylı sistemler, otomotiv, beyaz eşya, elektrik elektronik, solar enerji, inşaat ve ses yalıtım sektörlerine yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bugün 50 ülkede 400 müşteriye hizmet verir konuma ulaştık. Almanya’da birçok büyük sanayi kuruluşu ile iş birliği içindeyiz. Burada çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Kuzey Afrika ülkeleri de ihracat pazarlarımız arasında. Türk üretim kalitesini birçok kıtada duyurmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak amacıyla her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz” dedi. Türkiye’nin ileri teknoloji hedeflerine güç katacak yeni nesil sanayi bölgesi TEKNOSAB’da 4. fabrikalarını açtıklarını ve burada üretime başladıklarını ifade eden Çağlayan, toplamı 108 dönüm olan fabrikalarında, ilk etabın 42 dönüm kapalı, 56 dönüm arazi üzerinde tamamlandığını ve devreye alındığını söyledi. Çağlayan, fabrikalarında son teknolojik cihazlar ve üretim hatlarının yer aldığını kaydetti.