Oyak Renault, BTÜ Gelişim Zirvesi’nde

BTÜ Kariyer ve Gelişim Topluluğu ile Hacıwatt Elektrikli Araç Takımı’nın gerçekleştirdiği ‘Oyak Renault Kampüste Gelişim Zirvesi’ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde yapıldı. Etkinliğe; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Çağlar, “Üniversitemiz, sanayi ile akademi arasında köprü kurma misyonunu önemsiyor ve bu tür etkinlikler bu misyona katkı sağlıyor. Buradaki etkinlik, öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmaları ve sektörle ilgili değerli bilgiler edinmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Sizlerin tecrübe ve bilgileriniz onların mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Mülakat demosu, insan kaynakları sunumu

Oyak Renault Proje Yöneticisi Ekrem Köse, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Proje yöneticisinin görevleri, meslekte karşılaşılan sorunlar, proje yönetiminin nasıl yapıldığı gibi konu başlıklarını detaylarıyla anlatan Köse, kalite, maliyet ve sürenin bir proje yöneticisi için en önemli noktalar olduğunu vurguladı. Oyak Renault Yetenek Kazandırma Uzmanı Hayriye Elif Tavan da, Renault’un faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında insan kaynakları sunumu, mülakat demosu ve mühendislik sunumları gerçekleştirildi.