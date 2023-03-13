Öğrencilerden deprem bölgesine 250 soba

Bursa’daki meslek liseleri de afetzede­lerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarını gi­dermek için özveriyle çalışıyor. Bu kap­samda Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal bölümü öğ­retmen ve öğrencilerinin ürettikleri por­tatif sobalar deprem bölgelerine ulaştı­rılmak üzere yola çıktı.

Öğrencilerin bu anlamlı ve özverili ça­lışmasına Teslamak, Coşkunöz Holding ve Aslan Kalıp firmaları da önemli des­tekler sağladı.