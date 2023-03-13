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Öğrencilerden deprem bölgesine 250 soba
Kahramanmaraşlı merkezli ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgedeki afetzedelerin sorunlarının giderilmesi için bölgeye yardımlar aralıksız sürüyor.
Şirketler 13.03.2023, 23:28
Bursa’daki meslek liseleri de afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarını gidermek için özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal bölümü öğretmen ve öğrencilerinin ürettikleri portatif sobalar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Öğrencilerin bu anlamlı ve özverili çalışmasına Teslamak, Coşkunöz Holding ve Aslan Kalıp firmaları da önemli destekler sağladı.
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