banner34

banner6

Son Dakika

Öğrencilerden deprem bölgesine 250 soba

Kahramanmaraşlı merkezli ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgedeki afetzedelerin sorunlarının giderilmesi için bölgeye yardımlar aralıksız sürüyor.

Şirketler 13.03.2023, 23:28
Öğrencilerden deprem bölgesine 250 soba

Bursa’daki meslek liseleri de afetzede­lerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarını gi­dermek için özveriyle çalışıyor. Bu kap­samda Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal bölümü öğ­retmen ve öğrencilerinin ürettikleri por­tatif sobalar deprem bölgelerine ulaştı­rılmak üzere yola çıktı.

Öğrencilerin bu anlamlı ve özverili ça­lışmasına Teslamak, Coşkunöz Holding ve Aslan Kalıp firmaları da önemli des­tekler sağladı.

#TESLAMAK #Coşkunöz Holdinh #Aslan Kalıp #deprem #yardım
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18