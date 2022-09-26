Numan Kaleli A.Ş. Eskişehir’de
Kuruluşunun 50. yılını kutlayan, yapı malzemeleri sektöründe birçok ulusal ve uluslararası firmanın distribütörlüğünün yanı sıra Viena Mutfak ve Viesta Banyo gibi markaların çatı kuruluşu Numan Kaleli A.Ş., Bursa, İstanbul İkitelli ve çok yakında devreye girecek olan İstanbul Pendik şubelerine bir yenisini daha ekleyerek Eskişehir şubesini hizmete sundu.
Birbirinden değerli markaların tedarikçiliğinin yanında Viena Mutfak ve Viesta Banyo gibi markaların çatı firması olan Numan Kaleli A.Ş., kuruluşunun 50. yılında hızlı ve emin adımlarla yatırımlarına devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında, çözüm ortaklarından olan NG Kütahya Seramik ve birçok kıymetli markanın iş birliği ile Numan Kaleli A.Ş. , Eskişehir Şubesi’ni Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ile Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, sektörün değerli markalarının yöneticileri ve birçok sektör profesyonelinin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete sundu.
‘’İşbirliğiyle sektördeki konumunu genişletiyor’’
NG Kütahya Seramik işbirliğiyle sektördeki konumlarını genişlettiklerini kaydeden Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, “Bunun ilk adımını Bursa merkez mağazamızdaki dönüşümle attık. Ardından Eskişehir mağaza yatırımımız geldi. Mağazamız 3 katta, 1.500 metrekarelik alandan oluşuyor.
Bu ay sonu itibari ile İstanbul Anadolu yakasında yer alan mağazamız 1.400 metrekare alanda faaliyete başlayacak. İstanbul Avrupa yakasında yer alan mağazamızla birlikte toplam 4 mağazamızda 100’ü aşkın çalışanımızla istihdam sağlayoruz. NG Kütahya Seramik işbirliğiyle ülkemize sunduğumuz katma değeri daha da artırıyoruz. Bu kapsamda yeni yatırımlarımıza da durmaksızın devam edeceğiz” diye konuştu.
‘’Ülkemizin geleceği için yatırımlara devam ediyoruz’’
NG Kütahya Seramik olarak vatan sevgisini, ülkeye hizmetle eşdeğer gördüklerini belirten NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise, “Ülkemizin geleceği için sanayileşmenin bir gereği olarak yatırımlarımıza devam ederken durmadan çalışıyoruz” dedi.
Toplantıda Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Milletvekili Harun Karcan ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş da yaptıkları konuşmalarda yatırımın hayırlı olmasını dilediler.