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Numan Kaleli A.Ş. Eskişehir’de

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan, yapı malzemeleri sektöründe birçok ulusal ve uluslararası firmanın distribütörlüğünün yanı sıra Viena Mutfak ve Viesta Banyo gibi markaların çatı kuruluşu Numan Kaleli A.Ş., Bursa, İstanbul İkitelli ve çok yakında devreye girecek olan İstanbul Pendik şubelerine bir yenisini daha ekleyerek Eskişehir şubesini hizmete sundu.

Şirketler 26.09.2022, 20:12
Numan Kaleli A.Ş. Eskişehir’de

Birbirinden değerli markaların tedarikçi­liğinin yanında Viena Mutfak ve Viesta Banyo gibi markaların çatı firması olan Numan Kaleli A.Ş., kuruluşunun 50. yılında hızlı ve emin adımlarla yatırımlarına devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında, çözüm or­taklarından olan NG Kütahya Seramik ve bir­çok kıymetli markanın iş birliği ile Numan Kaleli A.Ş. , Eskişehir Şubesi’ni Ak Parti Eski­şehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Baş­kanı Erkan Güral ile Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, sektörün değerli markalarının yöneticileri ve birçok sektör profesyonelinin katılımıyla düzenlenen tö­renle hizmete sundu.

‘’İşbirliğiyle sektördeki konumunu genişletiyor’’

NG Kütahya Seramik işbirliğiyle sektör­deki konumlarını genişlettiklerini kaydeden Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, “Bunun ilk adımını Bursa merkez ma­ğazamızdaki dönüşümle attık. Ardından Es­kişehir mağaza yatırımımız geldi. Mağazamız 3 katta, 1.500 metrekarelik alan­dan oluşuyor.

Bu ay sonu itibari ile İstanbul Anadolu ya­kasında yer alan mağazamız 1.400 metre­kare alanda faaliyete başlayacak. İstanbul Avrupa yakasında yer alan mağazamızla bir­likte toplam 4 mağazamızda 100’ü aşkın çalı­şanımızla istihdam sağlayoruz. NG Kütahya Seramik işbirliğiyle ülkemize sunduğumuz katma değeri daha da artırıyoruz. Bu kap­samda yeni yatırımlarımıza da durmaksızın devam edeceğiz” diye konuştu.

‘’Ülkemizin geleceği için yatırımlara devam ediyoruz’’

NG Kütahya Seramik ola­rak vatan sevgisini, ülkeye hizmetle eşdeğer gördükle­rini belirten NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise, “Ülkemizin geleceği için sanayileşmenin bir gereği ola­rak yatırımlarımıza devam ederken durma­dan çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Milletvekili Harun Karcan ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş da yap­tıkları konuşmalarda yatırımın hayırlı olmasını dilediler.

#Numan Kaleli A.Ş. #Eskişehir #Viena #Viesta
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