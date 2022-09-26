Numan Kaleli A.Ş. Eskişehir’de

Birbirinden değerli markaların tedarikçi­liğinin yanında Viena Mutfak ve Viesta Banyo gibi markaların çatı firması olan Numan Kaleli A.Ş., kuruluşunun 50. yılında hızlı ve emin adımlarla yatırımlarına devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında, çözüm or­taklarından olan NG Kütahya Seramik ve bir­çok kıymetli markanın iş birliği ile Numan Kaleli A.Ş. , Eskişehir Şubesi’ni Ak Parti Eski­şehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Baş­kanı Erkan Güral ile Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, sektörün değerli markalarının yöneticileri ve birçok sektör profesyonelinin katılımıyla düzenlenen tö­renle hizmete sundu.

‘’İşbirliğiyle sektördeki konumunu genişletiyor’’

NG Kütahya Seramik işbirliğiyle sektör­deki konumlarını genişlettiklerini kaydeden Numan Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, “Bunun ilk adımını Bursa merkez ma­ğazamızdaki dönüşümle attık. Ardından Es­kişehir mağaza yatırımımız geldi. Mağazamız 3 katta, 1.500 metrekarelik alan­dan oluşuyor.

Bu ay sonu itibari ile İstanbul Anadolu ya­kasında yer alan mağazamız 1.400 metre­kare alanda faaliyete başlayacak. İstanbul Avrupa yakasında yer alan mağazamızla bir­likte toplam 4 mağazamızda 100’ü aşkın çalı­şanımızla istihdam sağlayoruz. NG Kütahya Seramik işbirliğiyle ülkemize sunduğumuz katma değeri daha da artırıyoruz. Bu kap­samda yeni yatırımlarımıza da durmaksızın devam edeceğiz” diye konuştu.

‘’Ülkemizin geleceği için yatırımlara devam ediyoruz’’

NG Kütahya Seramik ola­rak vatan sevgisini, ülkeye hizmetle eşdeğer gördükle­rini belirten NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise, “Ülkemizin geleceği için sanayileşmenin bir gereği ola­rak yatırımlarımıza devam ederken durma­dan çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Milletvekili Harun Karcan ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş da yap­tıkları konuşmalarda yatırımın hayırlı olmasını dilediler.