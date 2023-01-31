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Matlı Süt fiyatları sabitledi

Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefiyle Yörsan’ı bünyesine katarak Burdan markasıyla sektöre güçlü bir giriş yapan Matlı Süt, marketlerdeki Burdan ürün çeşitlerinde fiyat sabitlemesi yapan zincir marketleri destekleme kararı aldı.

Şirketler 31.01.2023, 00:02
Matlı Süt fiyatları sabitledi

Yarım asrı aşkın tecrübe­siyle tarım ve gıda sektö­rünün öncü markası Matlı Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş., tüketicilerin satın alma gücünü korumak için fiyat sabitlemesi yapan zincir marketleri destek­leyecek.

Günlük çiğ süt işleme kapasi­tesi ve en geniş tedarik zinciri yönetimine sahip yapısı ile Tür­kiye’nin sütü en iyi bilen üreticilerinden biri olan Matlı Süt; Burdan markasıyla marketlerde yer alan ürün kategorile­rinde destek kararı aldı.

Burdan markalı ürünlerde destek kararı

Matlı Süt ve Süt Ürünleri San Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, üre­tici ve tüketicilerin her zaman yanında ol­duklarını söyledi. Matlı Grubu ola­rak kuruldukları günden bu yana en kaliteli ve en sağlıklı ürünleri uygun fiyatla tüketicilere sun­mayı temel ilke edindiklerini kay­deden Özer Matlı, “Üzerimize dü­şen sorumluluk bilinciyle Matlı Grubu çatısı altında yer alan Bur­dan markalı ürün çeşitlerinde fi­yat sabitlemesi yapan zincir mar­ketleri destekleme kararı aldık. Mevcut koşullar imkân sağladığı sürece desteğimizi sürdüreceğiz. Böylece hem tüketicilerimizin alım gücünü destekle­meyi hem de enflasyonla mücadele ede­rek ülke ekonomisine destek olmayı he­defliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaliteli ürün ve uygun fiyat politikası ile tüketicilerimizle buluş­maya, Türkiye’nin protein ihtiyacını kar­şılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

#Özer MATLI #Yörsan #Burdan #gıda
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