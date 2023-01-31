Matlı Süt fiyatları sabitledi

Yarım asrı aşkın tecrübe­siyle tarım ve gıda sektö­rünün öncü markası Matlı Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş., tüketicilerin satın alma gücünü korumak için fiyat sabitlemesi yapan zincir marketleri destek­leyecek.

Günlük çiğ süt işleme kapasi­tesi ve en geniş tedarik zinciri yönetimine sahip yapısı ile Tür­kiye’nin sütü en iyi bilen üreticilerinden biri olan Matlı Süt; Burdan markasıyla marketlerde yer alan ürün kategorile­rinde destek kararı aldı.

Burdan markalı ürünlerde destek kararı

Matlı Süt ve Süt Ürünleri San Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, üre­tici ve tüketicilerin her zaman yanında ol­duklarını söyledi. Matlı Grubu ola­rak kuruldukları günden bu yana en kaliteli ve en sağlıklı ürünleri uygun fiyatla tüketicilere sun­mayı temel ilke edindiklerini kay­deden Özer Matlı, “Üzerimize dü­şen sorumluluk bilinciyle Matlı Grubu çatısı altında yer alan Bur­dan markalı ürün çeşitlerinde fi­yat sabitlemesi yapan zincir mar­ketleri destekleme kararı aldık. Mevcut koşullar imkân sağladığı sürece desteğimizi sürdüreceğiz. Böylece hem tüketicilerimizin alım gücünü destekle­meyi hem de enflasyonla mücadele ede­rek ülke ekonomisine destek olmayı he­defliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaliteli ürün ve uygun fiyat politikası ile tüketicilerimizle buluş­maya, Türkiye’nin protein ihtiyacını kar­şılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.