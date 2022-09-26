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Lokman Koçaslan Otomotiv Eskişehir’de
Maksimum müşteri memnuniyeti anlayışıyla 2016 yılından itibaren taşıma ve lojistik sektöründe 4 lokasyonda hizmet veren Lokman Koçaslan Otomotiv, Eskişehir’de Kia yetkili satış ve servis merkezini hizmete sundu. 21 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen açılışa yaklaşık 500 kişilik yoğun bir katılım sağlandı.
Şirketler 26.09.2022, 20:16
Açılış töreninde Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, Kia Türkiye Satış Direktörü Bülent Güler, Kia Türkiye Pazarlama Müdürü Berna Erol, Kia Türkiye Bayi Geliştirme Müdürü Emre İmamoğlu, Kia Türkiye Satış Bölge Müdürü Ulaş Çağlı, Kia Türkiye SSH Bölge Müdürü Erdi Sevim, Kia Türkiye Pazarlama Sorumlusu Anıl Erensoy, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Lokman Koçaslan, Yakup Koçaslan ile Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan hazır bulundu.
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