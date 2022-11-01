Korteks’in tercihi ÜÇGE DRS

Üretim, inovasyon ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE DRS; uzun yıllara dayanan deneyimi, yüksek teknolojisi ve sektöre büyük katkı sunan inovatif yaklaşımı ile sektöründe öncü firma olarak başarılı işlere imza atıyor.

Uzun yıllardır bütün üretim hatlarında teknolojiyi kullanarak insan hatalarını minimuma indiren Zorlu Holding Korteks Polyester İplik fabrikası, depo ve sevkiyat süreçlerini otonom faaliyetler ile güçlendirme talebini ÜÇGE DRS’nin sürdürülebilir yeni nesil teknolojiye sahip tam otomatik akıllı depo sistemi ile hayata geçirdi. Depolama kapasite hedefini en az on bin palet olacak şekilde tanımlayan ve projeyi yatırıma yönlendiren Korteks Polyester İplik fabrikası, dijital depo ikizi ve süreç simülasyonları aracılığı ile yapılan fizibiliteler sonucunda ÜÇGE DRS’nin robotik endüstriyel depolama teknolojileri birikimi ile geliştirdiği patentli Otomatik AS/RS sistemi PAŞA’yı tercih etti.

ÜÇGE DRS Robotik Depo Sistemleri Yönetmeni Tunçer Yıldız; “Günümüzde işletmelerin sürdürülebilir rekabet üs­tünlüğünü sağlamasında önemli bir paya sahip olan depolama faaliyetlerini yüksek verimlilikle ve dü­şük maliyetle gerçekleştir­mesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda mev­cut depolama süreçleri ana­liz edilerek yeni nesil tekno­lojilerin kullanıldığı depolama sistemlerine du­yulan ihtiyaç tespit edilebilmektedir. Korteks İplik firmasında hayata geçir­diğimiz Tam Otomatik AS/RS Sistemi ile 130m×30m taban ölçüleri üzerine deprem şartnamesine uygun tasarla­nıp üretilmiş 11.000 palet kapasiteli raf konstrüksiyonu inşa ettik. Akıllı depo FEM 9.851’e göre doğrulanmış, saatte 104 palet combined cycle kap­asitesine sahip, her biri 700 kg kapasi­teli ve çift derinlikli çalışabilen 4 adet Palet İstifleme Robotu PAŞA ile depo alanındaki verimlilik artırılmıştır” dedi.