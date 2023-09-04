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Hitachi Astemo Türkiye’den yeni nesil park

Nilüfer Belediyesi, Hitachi Astemo Türkiye iş birliği ile 23 Nisan Mahallesi’ne eğitici ve farkındalık oluşturacak bir park kazandırıyor.

Şirketler 04.09.2023, 20:42
Hitachi Astemo Türkiye’den yeni nesil park

Çalış­malarında sona gelinen parkta, zıplayarak ve pedal çevirdikçe elektrik üreten düzenekler ile güneş pa­nelli oturma alanları yer alıyor. 6 bin metrekarelik alanı kapsayan parktaki oyun grupları çocuklarda çevre bilinci oluşturacak nitelikte. Elektrik üreten mekanik aletlerin yer al­dığı parkta çocuklar zıpla­yarak ve dinamo kolunu veya bisiklet pedalını çevi­rerek enerji üretecek.

#Hitachi Astemo
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