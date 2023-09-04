Hitachi Astemo Türkiye’den yeni nesil park

Çalış­malarında sona gelinen parkta, zıplayarak ve pedal çevirdikçe elektrik üreten düzenekler ile güneş pa­nelli oturma alanları yer alıyor. 6 bin metrekarelik alanı kapsayan parktaki oyun grupları çocuklarda çevre bilinci oluşturacak nitelikte. Elektrik üreten mekanik aletlerin yer al­dığı parkta çocuklar zıpla­yarak ve dinamo kolunu veya bisiklet pedalını çevi­rerek enerji üretecek.