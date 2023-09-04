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Hitachi Astemo Türkiye’den yeni nesil park
Nilüfer Belediyesi, Hitachi Astemo Türkiye iş birliği ile 23 Nisan Mahallesi’ne eğitici ve farkındalık oluşturacak bir park kazandırıyor.
Şirketler 04.09.2023, 20:42
Çalışmalarında sona gelinen parkta, zıplayarak ve pedal çevirdikçe elektrik üreten düzenekler ile güneş panelli oturma alanları yer alıyor. 6 bin metrekarelik alanı kapsayan parktaki oyun grupları çocuklarda çevre bilinci oluşturacak nitelikte. Elektrik üreten mekanik aletlerin yer aldığı parkta çocuklar zıplayarak ve dinamo kolunu veya bisiklet pedalını çevirerek enerji üretecek.
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