HasTavuk 50. yılını kutladı

Yurtiçinde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da yurtdışında ise Gürcistan ve Ukrayna’da fabrikaları bulunan HasTavuk, 4 adet kuluçkahane, 3 adet yem fabrikası, 1 beyaz et üretim tesisi, 1 ileri işleme tesisi, 9 yarka tesisi, 30’a yakın damızlık tesisleriyle yaklaşık 50. yılda 50 noktada toplam 2 bin 200 çalışanıyla hizmet veriyor.

50 yıl önce Sedat Sırrı Sezer ve İsmail Hakkı Yılmaz tarafından yem satışı alanında kurulan HasTavuk, bugün Türk beyaz et ihracatı açısından da önemli bir noktada olup 1 milyon 800 bin metrekare açık arazide üretim yapan Türkiye’nin ilham veren şirketleri listesinde yer alıyor.

Kurucuları ile sonrasındaki 3 neslin ve çalışanlarının bir arada kutladığı 50. gurur yılı etkinliğinde firmanın en eski çalışanlarına plaket verilerek 50. yıl pastası kesildi. Kutlamaya Onursal Başkan İsmail Hakkı Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Özgür Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Yılmaz, Bahadır Sezer, Barış Sezer ile firmanın 3 Genel Müdürü Şahin Aydemir, Müfit Yavuz, Erdinç Pir ve çalışanlar katıldı.