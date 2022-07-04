Gençler Çilek Mobilya’ya güveniyor

tarafından bu yıl ikincisi dü­zenlenen Gençlik Endeksi G-250 sonuçları açıklandı. 4.800’ün üzerinde 18-24 yaş arası gençlerin gö­rüşlerinin alındığı araştır­mada, gençlerin güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıra­landı. Bilgisayar destekli tele­fonla arama ile CATİ yöntemi kullanılarak yapılan araştır­mada Türkiye’deki 18-24 yaş arası genç­lere güvendikleri ve tercih ettikleri markalar soruldu. Sonuca göre, gençlerin dinamik, yeni­likçi ve dijitalleşmeye önem veren markaları tercih ettiği belirlendi. Çilek Mobilya, gençlerin güvendiği ve tercih ettiği şirketler arasında yer alı­yor. Gençlerin güvendiği bir marka olmaktan gurur duy­duklarının altını çizen Vasfiye Çilek “Bu yıl da dijital proje­lere aynı şekilde önem ver­meye, ek yatırımlar yapmaya ve dijitale odaklanmaya devam ediyoruz” dedi.