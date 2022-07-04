Gençler Çilek Mobilya’ya güveniyor
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Endeksi G-250 sonuçları açıklandı. 4.800’ün üzerinde 18-24 yaş arası gençlerin görüşlerinin alındığı araştırmada, gençlerin güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı. Bilgisayar destekli telefonla arama ile CATİ yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada Türkiye’deki 18-24 yaş arası gençlere güvendikleri ve tercih ettikleri markalar soruldu. Sonuca göre, gençlerin dinamik, yenilikçi ve dijitalleşmeye önem veren markaları tercih ettiği belirlendi. Çilek Mobilya, gençlerin güvendiği ve tercih ettiği şirketler arasında yer alıyor. Gençlerin güvendiği bir marka olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Vasfiye Çilek “Bu yıl da dijital projelere aynı şekilde önem vermeye, ek yatırımlar yapmaya ve dijitale odaklanmaya devam ediyoruz” dedi.