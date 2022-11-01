Eyrice yeni yatırımlarla Türkiye’ye güç katacak

Semih AYDIN

Özel Eyrice ADSM’nin kuruluşu­nun 1’inci yılı nedeniyle düzenle­nen basın toplantısında konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tür­kay Eyrice, TEKNOSAB’da gerçekleştir­dikleri yatırımla Türkiye’yi dental ala­nında iddialı bir konuma getireceklerini söyledi.

Eyrice Diş Grubu’nun 25 yıllık sektör tecrübesi ile hizmet veren Bursa’nın ilk ve tek A Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Mer­kezi (ADSM) olan Özel Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 yaşında.

Alanında uzman hekim kadrosu ve tam kapsamlı diş sağlığı hizmetleri kısa sürede Bursalıların tercihi olan Özel Ey­rice ADSM’nin 1’inci yılı nedeniyle dü­zenlenen basın toplantısında Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, Özel Eyrice ADSM Genel Müdürü Kürşad Behman Eyrice ve Hastane Baş­hekimi Esmanur Eyrice, 1 yıllık perfor­manslarını ve grubun gelecek dönem hedeflerini anlattı.

Toplantıda konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, grupları bünyesinde 4 şirketin bulundu­ğunu ve Özel Eyrice ADSM’nin grubun en genç üyesi olduğunu söyledi. Estetik ve dijital diş hekimliğine uygun bir ya­pıda ADSM kurduklarını kaydeden Tür­kay Eyrice, “Hastanemiz, fakülte dona­nıma sahip ve diş hekimliğindeki 8 ana dalı barındırıyor” dedi.

İhracat 2’ye katlanacak

Grubun gelecek dönem hedefleri ile il­gili de konuşan Türkay Eyrice, TEKNO­SAB’da 15 milyon dolar tutarında bir ya­tırım yapacaklarını söyledi.

Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin den­tal alanında daha iddialı bir konuma ge­leceğini kaydeden Eyrice, “Türkiye ve Avrupa’da en fazla üretim yapan dental firmasıyız. TEKNOSAB’daki yatırımımız dünyadaki 4’üncü büyük ve en modern üretim merkezi olacak. 2 yıl içerisinde faaliyete başlayacak merkezimiz ile Türkiye’nin dental ala­nındaki ihracatını ikiye katlamayı he­defliyoruz” dedi.

Bursa’da tek

Özel Eyrice ADSM Genel Müdürü Kür­şad Behman Eyrice de sedasyon ünitesi, ameliyathanesi, entegre protez labora­tuvarı ve engelli hasta birimini bünye­sinde barındıran Bursa’daki tek diş has­tanesi olduklarını söyledi. Hastane Başhekimi Esmanur Eyrice ise 1 yıl içeri­sinde 5 bin hastanın kendilerine baş­vurduğunu ve bunların yüzde 81’inin tedaviyi kabul ettiği bilgisini verdi.