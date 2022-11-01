Eyrice yeni yatırımlarla Türkiye’ye güç katacak
Özel Eyrice ADSM’nin kuruluşunun 1’inci yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, TEKNOSAB’da gerçekleştirdikleri yatırımla Türkiye’yi dental alanında iddialı bir konuma getireceklerini söyledi.
Semih AYDIN
Özel Eyrice ADSM’nin kuruluşunun 1’inci yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, TEKNOSAB’da gerçekleştirdikleri yatırımla Türkiye’yi dental alanında iddialı bir konuma getireceklerini söyledi.
Eyrice Diş Grubu’nun 25 yıllık sektör tecrübesi ile hizmet veren Bursa’nın ilk ve tek A Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) olan Özel Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 yaşında.
Alanında uzman hekim kadrosu ve tam kapsamlı diş sağlığı hizmetleri kısa sürede Bursalıların tercihi olan Özel Eyrice ADSM’nin 1’inci yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, Özel Eyrice ADSM Genel Müdürü Kürşad Behman Eyrice ve Hastane Başhekimi Esmanur Eyrice, 1 yıllık performanslarını ve grubun gelecek dönem hedeflerini anlattı.
Toplantıda konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, grupları bünyesinde 4 şirketin bulunduğunu ve Özel Eyrice ADSM’nin grubun en genç üyesi olduğunu söyledi. Estetik ve dijital diş hekimliğine uygun bir yapıda ADSM kurduklarını kaydeden Türkay Eyrice, “Hastanemiz, fakülte donanıma sahip ve diş hekimliğindeki 8 ana dalı barındırıyor” dedi.
İhracat 2’ye katlanacak
Grubun gelecek dönem hedefleri ile ilgili de konuşan Türkay Eyrice, TEKNOSAB’da 15 milyon dolar tutarında bir yatırım yapacaklarını söyledi.
Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin dental alanında daha iddialı bir konuma geleceğini kaydeden Eyrice, “Türkiye ve Avrupa’da en fazla üretim yapan dental firmasıyız. TEKNOSAB’daki yatırımımız dünyadaki 4’üncü büyük ve en modern üretim merkezi olacak. 2 yıl içerisinde faaliyete başlayacak merkezimiz ile Türkiye’nin dental alanındaki ihracatını ikiye katlamayı hedefliyoruz” dedi.
Bursa’da tek
Özel Eyrice ADSM Genel Müdürü Kürşad Behman Eyrice de sedasyon ünitesi, ameliyathanesi, entegre protez laboratuvarı ve engelli hasta birimini bünyesinde barındıran Bursa’daki tek diş hastanesi olduklarını söyledi. Hastane Başhekimi Esmanur Eyrice ise 1 yıl içerisinde 5 bin hastanın kendilerine başvurduğunu ve bunların yüzde 81’inin tedaviyi kabul ettiği bilgisini verdi.
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