banner21

banner28

banner6

Son Dakika

Eyrice yeni yatırımlarla Türkiye’ye güç katacak

Özel Eyrice ADSM’nin kuruluşunun 1’inci yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, TEKNOSAB’da gerçekleştirdikleri yatırımla Türkiye’yi dental alanında iddialı bir konuma getireceklerini söyledi.

Şirketler 01.11.2022, 00:02
Eyrice yeni yatırımlarla Türkiye’ye güç katacak

Semih AYDIN

Özel Eyrice ADSM’nin kuruluşu­nun 1’inci yılı nedeniyle düzenle­nen basın toplantısında konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tür­kay Eyrice, TEKNOSAB’da gerçekleştir­dikleri yatırımla Türkiye’yi dental ala­nında iddialı bir konuma getireceklerini söyledi.

Eyrice Diş Grubu’nun 25 yıllık sektör tecrübesi ile hizmet veren Bursa’nın ilk ve tek A Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Mer­kezi (ADSM) olan Özel Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 yaşında.

Alanında uzman hekim kadrosu ve tam kapsamlı diş sağlığı hizmetleri kısa sürede Bursalıların tercihi olan Özel Ey­rice ADSM’nin 1’inci yılı nedeniyle dü­zenlenen basın toplantısında Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, Özel Eyrice ADSM Genel Müdürü Kürşad Behman Eyrice ve Hastane Baş­hekimi Esmanur Eyrice, 1 yıllık perfor­manslarını ve grubun gelecek dönem hedeflerini anlattı.

Toplantıda konuşan Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, grupları bünyesinde 4 şirketin bulundu­ğunu ve Özel Eyrice ADSM’nin grubun en genç üyesi olduğunu söyledi. Estetik ve dijital diş hekimliğine uygun bir ya­pıda ADSM kurduklarını kaydeden Tür­kay Eyrice, “Hastanemiz, fakülte dona­nıma sahip ve diş hekimliğindeki 8 ana dalı barındırıyor” dedi.

İhracat 2’ye katlanacak

Grubun gelecek dönem hedefleri ile il­gili de konuşan Türkay Eyrice, TEKNO­SAB’da 15 milyon dolar tutarında bir ya­tırım yapacaklarını söyledi.

Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin den­tal alanında daha iddialı bir konuma ge­leceğini kaydeden Eyrice, “Türkiye ve Avrupa’da en fazla üretim yapan dental firmasıyız. TEKNOSAB’daki yatırımımız dünyadaki 4’üncü büyük ve en modern üretim merkezi olacak. 2 yıl içerisinde faaliyete başlayacak merkezimiz ile Türkiye’nin dental ala­nındaki ihracatını ikiye katlamayı he­defliyoruz” dedi.

Bursa’da tek

Özel Eyrice ADSM Genel Müdürü Kür­şad Behman Eyrice de sedasyon ünitesi, ameliyathanesi, entegre protez labora­tuvarı ve engelli hasta birimini bünye­sinde barındıran Bursa’daki tek diş has­tanesi olduklarını söyledi. Hastane Başhekimi Esmanur Eyrice ise 1 yıl içeri­sinde 5 bin hastanın kendilerine baş­vurduğunu ve bunların yüzde 81’inin tedaviyi kabul ettiği bilgisini verdi.

#Eyrice #yatırım #TEKNOSAB
Yorumlar (0)
3
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18