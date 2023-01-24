Evinoks Antalya’da göz doldurdu

Kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünü kutlayan Evinoks, müşterilerine yönelik özel üretim ve yenilikçi yaklaşımı ile otel ve restoran ekipmanları sektörüne yön vermeye devam ediyor. Ahşap ve çelik servis arabaları, banket sandalye ve masa ile podyumları, sıcak ve soğuk büfe teşhir üniteleri, otel mobilyaları ve hijyen ekipmanları konusunda dünya­nın önde gelen firmaları arasında yer alan Evinoks, sektöründe Türkiye’nin en büyük fuarı olan 33. Hotel Equipment Fuarı’na katıldı. Antalya Fuarcılık İş­letme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafın­dan 17 – 20 Ocak tarihleri arasında ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü­zenlenen horeca fuarında Evinoks yeni ürünleri sergiledi. Evinoks’un 33. Hotel Equipment Fuarı’nda sergilediği mobil pişirme istasyonları yağ, duman ve ko­kuya son veriyor.

Yıkanabilir süper filtre sistemine sahip bu istasyonlar dar alanda sıcak ve soğuk fonksiyona ve tek gövde sunum ünitesine sahip.