Evinoks Antalya’da göz doldurdu
Otel ve restoran servis ekipmanları alanında 40 yıllık tecrübeyle faaliyetlerine devam eden Evinoks, horeca sektöründe Türkiye’nin en büyük fuarı olan 33. Hotel Equipment Fuarı’na katıldı. Evinoks, yenilikçi ve estetik ürünleriyle fuar ziyaretçilerden tam not aldı.
Kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünü kutlayan Evinoks, müşterilerine yönelik özel üretim ve yenilikçi yaklaşımı ile otel ve restoran ekipmanları sektörüne yön vermeye devam ediyor. Ahşap ve çelik servis arabaları, banket sandalye ve masa ile podyumları, sıcak ve soğuk büfe teşhir üniteleri, otel mobilyaları ve hijyen ekipmanları konusunda dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Evinoks, sektöründe Türkiye’nin en büyük fuarı olan 33. Hotel Equipment Fuarı’na katıldı. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından 17 – 20 Ocak tarihleri arasında ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen horeca fuarında Evinoks yeni ürünleri sergiledi. Evinoks’un 33. Hotel Equipment Fuarı’nda sergilediği mobil pişirme istasyonları yağ, duman ve kokuya son veriyor.
Yıkanabilir süper filtre sistemine sahip bu istasyonlar dar alanda sıcak ve soğuk fonksiyona ve tek gövde sunum ünitesine sahip.
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