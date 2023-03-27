Endüstrinin dev projelerinde LimaDEM imzası var

Semih AYDIN

LimaDEM Elektrik, uzun yıllara da­yanan tecrübesi ile elektrik mü­hendisliği hizmetleri, proje ve taahhüt işleri, müşavirlik ve danışmanlık hiz­metleri, AG ve OG enerji nakil hatları tesisi, trafo ve dağı­tım merkezi tesisi, aydınlatma tes­isleri, trafo merkez­leri işletme ve bakımı, yüksek ge­rilim elektrik hiz­meti, Faraday yıldırımdan ko­runma tesisat ku­rulumu, busbar kanal sistemleri, je­neratör hizmetleri, temel topraklama sistemleri, güvenlik kamera sistem­leri, kesintisiz enerji kaynağı UPS ile data, internet ve telefon malzeme te­mini ve elektrik tesisi abonelik işlem­leri konularında hizmetler sunuyor.

Gazetemizin ‘Salı Sohbetleri’ köşe­sinde LimaDEM Elektrik’in konuğu olduk. Firmanın faaliyetlerini, yeni projelerini ve gelecek dönem hedefle­rini LimaDEM Elektrik Yönetim Ku­rulu Başkanı Olgun Karabiber ve Genel Müdürü Çağlar Aydın’dan din­ledik. Yeni yatırımlar ve projelerle hiz­met ağlarını genişlettiklerini dile getiren LimaDEM Elektrik Yönetim Ku­rulu Başkanı Olgun Karabiber, geçtiği­miz yıl güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları alanlarında çözümler sun­maya başladıklarını belirtti.

Elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün artması nedeniyle bireysel şarj istasyonu kurulumuna başladık­larını açıklayan Karabiber, “Gerek kamuya açık yerlerde ge­rekse de konut ve işyerlerinde elektrikli araç şarj istasyonla­rına ihtiyaç gide­rek artıyor. Biz de bu doğrul­tuda duvar tipi ve dikey tip şarj istasyonları ku­rulumuna başladık. Evlere, fabrika­lara, iş yerlerine elektrikli şarj istasyonu kuruyoruz” dedi.

Endüstrinin tercihi LimaDEM

LimaDEM Elektrik olarak organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, otel, hastane ve AVM’lerin elektrik proje­leri dahil tüm elektrik taahhüt işlerini yaptıklarını belirterek, “Bursa gene­linde 200’ü aşkın endüstriyel firma ile aktif bir şekilde çalışıyoruz. Renault, Tofaş, Karsan ve Şişecam gibi ana sa­nayi üretici ve bunların yan sanayi üreticilerinin de birçok önemli proje­sine imza attık. Bursa dışında da bir­çok ilde endüstriyel firmaların elektrik partnerliğini yapıyoruz” diye konuştu.