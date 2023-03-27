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Endüstrinin dev projelerinde LimaDEM imzası var

Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 5’inci yıl dönümünü kutlayan LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik, endüstriyel tesislere yönelik projelerinin yanı sıra elektrikli otomobillere yönelik duvar tipi şarj cihazları kurulumuna da başladı.

Şirketler 27.03.2023, 23:06
Endüstrinin dev projelerinde LimaDEM imzası var

Semih AYDIN

LimaDEM Elektrik, uzun yıllara da­yanan tecrübesi ile elektrik mü­hendisliği hizmetleri, proje ve taahhüt işleri, müşavirlik ve danışmanlık hiz­metleri, AG ve OG enerji nakil hatları tesisi, trafo ve dağı­tım merkezi tesisi, aydınlatma tes­isleri, trafo merkez­leri işletme ve bakımı, yüksek ge­rilim elektrik hiz­meti, Faraday yıldırımdan ko­runma tesisat ku­rulumu, busbar kanal sistemleri, je­neratör hizmetleri, temel topraklama sistemleri, güvenlik kamera sistem­leri, kesintisiz enerji kaynağı UPS ile data, internet ve telefon malzeme te­mini ve elektrik tesisi abonelik işlem­leri konularında hizmetler sunuyor.

Gazetemizin ‘Salı Sohbetleri’ köşe­sinde LimaDEM Elektrik’in konuğu olduk. Firmanın faaliyetlerini, yeni projelerini ve gelecek dönem hedefle­rini LimaDEM Elektrik Yönetim Ku­rulu Başkanı Olgun Karabiber ve Genel Müdürü Çağlar Aydın’dan din­ledik. Yeni yatırımlar ve projelerle hiz­met ağlarını genişlettiklerini dile getiren LimaDEM Elektrik Yönetim Ku­rulu Başkanı Olgun Karabiber, geçtiği­miz yıl güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları alanlarında çözümler sun­maya başladıklarını belirtti.

Elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün artması nedeniyle bireysel şarj istasyonu kurulumuna başladık­larını açıklayan Karabiber, “Gerek kamuya açık yerlerde ge­rekse de konut ve işyerlerinde elektrikli araç şarj istasyonla­rına ihtiyaç gide­rek artıyor. Biz de bu doğrul­tuda duvar tipi ve dikey tip şarj istasyonları ku­rulumuna başladık. Evlere, fabrika­lara, iş yerlerine elektrikli şarj istasyonu kuruyoruz” dedi.

Endüstrinin tercihi LimaDEM

LimaDEM Elektrik olarak organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, otel, hastane ve AVM’lerin elektrik proje­leri dahil tüm elektrik taahhüt işlerini yaptıklarını belirterek, “Bursa gene­linde 200’ü aşkın endüstriyel firma ile aktif bir şekilde çalışıyoruz. Renault, Tofaş, Karsan ve Şişecam gibi ana sa­nayi üretici ve bunların yan sanayi üreticilerinin de birçok önemli proje­sine imza attık. Bursa dışında da bir­çok ilde endüstriyel firmaların elektrik partnerliğini yapıyoruz” diye konuştu.

#LimaDEM
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