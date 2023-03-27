Endüstrinin dev projelerinde LimaDEM imzası var
Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 5’inci yıl dönümünü kutlayan LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik, endüstriyel tesislere yönelik projelerinin yanı sıra elektrikli otomobillere yönelik duvar tipi şarj cihazları kurulumuna da başladı.
Semih AYDIN
LimaDEM Elektrik, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile elektrik mühendisliği hizmetleri, proje ve taahhüt işleri, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, AG ve OG enerji nakil hatları tesisi, trafo ve dağıtım merkezi tesisi, aydınlatma tesisleri, trafo merkezleri işletme ve bakımı, yüksek gerilim elektrik hizmeti, Faraday yıldırımdan korunma tesisat kurulumu, busbar kanal sistemleri, jeneratör hizmetleri, temel topraklama sistemleri, güvenlik kamera sistemleri, kesintisiz enerji kaynağı UPS ile data, internet ve telefon malzeme temini ve elektrik tesisi abonelik işlemleri konularında hizmetler sunuyor.
Gazetemizin ‘Salı Sohbetleri’ köşesinde LimaDEM Elektrik’in konuğu olduk. Firmanın faaliyetlerini, yeni projelerini ve gelecek dönem hedeflerini LimaDEM Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber ve Genel Müdürü Çağlar Aydın’dan dinledik. Yeni yatırımlar ve projelerle hizmet ağlarını genişlettiklerini dile getiren LimaDEM Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, geçtiğimiz yıl güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları alanlarında çözümler sunmaya başladıklarını belirtti.
Elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün artması nedeniyle bireysel şarj istasyonu kurulumuna başladıklarını açıklayan Karabiber, “Gerek kamuya açık yerlerde gerekse de konut ve işyerlerinde elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyaç giderek artıyor. Biz de bu doğrultuda duvar tipi ve dikey tip şarj istasyonları kurulumuna başladık. Evlere, fabrikalara, iş yerlerine elektrikli şarj istasyonu kuruyoruz” dedi.
Endüstrinin tercihi LimaDEM
LimaDEM Elektrik olarak organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, otel, hastane ve AVM’lerin elektrik projeleri dahil tüm elektrik taahhüt işlerini yaptıklarını belirterek, “Bursa genelinde 200’ü aşkın endüstriyel firma ile aktif bir şekilde çalışıyoruz. Renault, Tofaş, Karsan ve Şişecam gibi ana sanayi üretici ve bunların yan sanayi üreticilerinin de birçok önemli projesine imza attık. Bursa dışında da birçok ilde endüstriyel firmaların elektrik partnerliğini yapıyoruz” diye konuştu.