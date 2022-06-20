DAF kalitesi Gemlik’te

16 yıldır DAF bayiliğini başarıyla gerçekleştiren Bursa Ağır Vasıta, maksimum müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, taşımacılık sektörünün kalbi olan Bursa Gemlik’te hizmet veriyor. DAF markasının satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetleri veren Bursa Ağır Vasıta, toplamda 11.200 metrekare alanda hizmet vermektedir.

Tesisin açılış töreni; Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Yakup Koçaslan, Koçaslanlar Holding İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık, DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark ve üst yönetimi, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur ile şirket yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlendi.

Açılış konuşmaları ile başlayan tören canlı klasik müzik dinletisi ve kurdele kesme töreni ile devam etti. Yemek ve ardından canlı müzik performansı ile keyifli anlar yaşayan davetlilere Gemlik’in sembolü olan “Zeytin” fidanı hediye edildi.