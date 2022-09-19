Coşkunöz’e dijital dönüşümde yeni ortak

Co şkunöz Holding ve bağlı şirketlerinin özellikle sanayiye yönelik bilgi teknolojileri alanındaki 30 yılı aşkın birikimi ve tecrübesini girişime dönüştürme amacıyla kurulan CITS Bilişim Hizmetleri, Dassault Systèmes’in yeni iş ortağı oldu. CITS; Dassault Systèmes’in farklı sektörlerde dijital dönüşümle ilgili DELMIA, ENOVIA ve 3DEXPERIENCE platform ürünlerinde firmayla iş ortaklığı yapacak. Coşkunöz Holding’in köklü bilgi ve deneyimini Dassault Systèmes’in stratejisiyle harmanlayarak hedef sektörlere özel dijital dönüşüm projeleri sunacak.