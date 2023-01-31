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Çilek Mobilya, IIFF 2023’te göz doldurdu

Türkiye’nin önde gelen bebek, çocuk ve genç odası markası Çilek, dünyanın mobilya zirvesi IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergilediği yeni tasarım ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Şirketler 31.01.2023, 00:06
Çilek Mobilya, IIFF 2023’te göz doldurdu

Çocukların hayallerin­den aldığı ilhamı doğa, toplum ve çalışan yararı gözeterek inovatif ürün­lere dönüştüren Çilek, mo­bilyalarını fuarda dünyanın dört bir yanın­dan gelen ziyaretçilerin be­ğenisine sundu.

Çilek, bugün 5 kıtada, 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Türki­ye’nin Çocuk Mobilyası denildiğinde ilk akla gelen markası olarak, önümüz­deki yıllarda 1000 satış noktasına ulaşmayı hedef­liyor. Bulundukları niş pa­zarda büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Çilek Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Muzaffer Çilek, bu yıl itibarıyla Rusya, Türkî Cumhuriyet­ler ve Afrika ülkelerinde şirket ve lojistik depolar kurmaya yönelik çalışma­larını sürdürdüklerini be­lirtti.

Çilek Mobilya pazar­lama, satış ve ihracat ekip­leri, Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Mobilya Fua­rı’nda misafirlerini ağırla­maya başladı. Fuarda özellikle çocuklarının oda­larındaki eksikleri tamam­lamak ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak isteyen ailelerin çocuk mo­bilyalarına ilgisi öne çıkıyor.

#Çilek Mobilya #IIFF 2023
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