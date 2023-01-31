Çilek Mobilya, IIFF 2023’te göz doldurdu

Çocukların hayallerin­den aldığı ilhamı doğa, toplum ve çalışan yararı gözeterek inovatif ürün­lere dönüştüren Çilek, mo­bilyalarını fuarda dünyanın dört bir yanın­dan gelen ziyaretçilerin be­ğenisine sundu.

Çilek, bugün 5 kıtada, 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Türki­ye’nin Çocuk Mobilyası denildiğinde ilk akla gelen markası olarak, önümüz­deki yıllarda 1000 satış noktasına ulaşmayı hedef­liyor. Bulundukları niş pa­zarda büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Çilek Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Muzaffer Çilek, bu yıl itibarıyla Rusya, Türkî Cumhuriyet­ler ve Afrika ülkelerinde şirket ve lojistik depolar kurmaya yönelik çalışma­larını sürdürdüklerini be­lirtti.

Çilek Mobilya pazar­lama, satış ve ihracat ekip­leri, Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Mobilya Fua­rı’nda misafirlerini ağırla­maya başladı. Fuarda özellikle çocuklarının oda­larındaki eksikleri tamam­lamak ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak isteyen ailelerin çocuk mo­bilyalarına ilgisi öne çıkıyor.