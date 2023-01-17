Canel Otomotiv’in hedefi Avrupa’da üretim

7 Ocak tarihinde Podyum Davet’te 130’un üzerinde çalışanın katılı­mıyla düzenlenen toplantıda, Canel Oto­motiv’in 2022 performansı, önümüzdeki dönem stratejileri paylaşıldı, sektörel analizler, projeler ve yeni yatırım imkân­ları değerlendirildi.

Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, Hasanağa ve Ovaakça Fabrika Mü­dürleri Erdinç Karacaoğlu ve Ceyhun Koy­lan ile şirketin farklı departmanlarından yöneticiler, açılış konuşmaları ve sunum­ları ile toplantıda yer aldılar.

Toplantıda yaptığı sunum ve konuş­mada Canel Otomotiv’in 2022 yılı finan­sal ve operasyonel sonuçları ile 2023-2025 dönemi hedeflerini açıklayan Genel Müdür Umut Özdeş, şunları söyledi:

“2022 yılındaki başarılı bir performans sergileyerek cirosal gelirlerimizi son üç yılda iki katı seviyesine taşıdık. Bu alan­daki hedefimiz önümüzdeki üç yılda bu değeri, bugünün de üç katına çıkarmak. Yıllar bazında istihdamımıza baktığı­mızda da 2019’da 289 kişiyken, bugün 591 kişiye ulaştık. 2023 yıl sonu hedefi­miz 850 ve 2025 yılında ise bin 100. Müş­terilerimize daha yakın olmak adına yeni ihracat projelerimiz için önümüzdeki yıl­larda Avrupa’da bir üretim tesisi kurmayı da hedefliyoruz.”