Canel Otomotiv’in hedefi Avrupa’da üretim
Canel Otomotiv 2023-2025 dönemi Strateji Yayılımı ve Vizyon Toplantısı’nda konuşan Genel Müdür Umut Özdeş, müşterilerine daha yakın olmak adına önümüzdeki yıllarda Avrupa’da bir üretim tesisi kurmayı he-deflediklerini söyledi.
7 Ocak tarihinde Podyum Davet’te 130’un üzerinde çalışanın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Canel Otomotiv’in 2022 performansı, önümüzdeki dönem stratejileri paylaşıldı, sektörel analizler, projeler ve yeni yatırım imkânları değerlendirildi.
Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, Hasanağa ve Ovaakça Fabrika Müdürleri Erdinç Karacaoğlu ve Ceyhun Koylan ile şirketin farklı departmanlarından yöneticiler, açılış konuşmaları ve sunumları ile toplantıda yer aldılar.
Toplantıda yaptığı sunum ve konuşmada Canel Otomotiv’in 2022 yılı finansal ve operasyonel sonuçları ile 2023-2025 dönemi hedeflerini açıklayan Genel Müdür Umut Özdeş, şunları söyledi:
“2022 yılındaki başarılı bir performans sergileyerek cirosal gelirlerimizi son üç yılda iki katı seviyesine taşıdık. Bu alandaki hedefimiz önümüzdeki üç yılda bu değeri, bugünün de üç katına çıkarmak. Yıllar bazında istihdamımıza baktığımızda da 2019’da 289 kişiyken, bugün 591 kişiye ulaştık. 2023 yıl sonu hedefimiz 850 ve 2025 yılında ise bin 100. Müşterilerimize daha yakın olmak adına yeni ihracat projelerimiz için önümüzdeki yıllarda Avrupa’da bir üretim tesisi kurmayı da hedefliyoruz.”
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