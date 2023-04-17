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Bursagaz’a iki yeni ISO belgesi

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi aldı. Bu belgeler ile şirketlerin beklenmedik bir olay durumunda metodolojik bir yöntem ile iş sürekliliğini sağlamaları amaçlanıyor.

Şirketler 17.04.2023, 23:37
Bursagaz’a iki yeni ISO belgesi

Sağlık ve güvenli iş sürekliliği için ISO 22301 ve ISO 31000 Belgeleri

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sü­rekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ile Bursa­gaz, iş sürekliliği yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği kriz yönetimi, acil durum yönetimi, iş sürekliliği planları ve tatbikat­ları ile regülatif olarak süreklilik gereksi­nimlerinin mevzuata uygun çerçevede karşılanmasını sağlıyor. Ayrıca iş süreçle­rinin sistemsel olarak devamlılığının sağ­lanmasına, toplumun ve çalışanların sağ­lık ve güvenliğinin korunmasına imkan tanıyor.

Bursagaz, ISO 31000 Kurumsal Risk Yö­netim Sistemi Belgesi ile de süreçler bo­yunca ortaya çıkan riskleri sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirleyerek de­ğerlendiriyor. Planlamaları içeren kap­samlı ilke ve yönergeler oluşturarak katma değer sağlıyor.

#bursagaz
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