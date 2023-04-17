Bursagaz’a iki yeni ISO belgesi

Sağlık ve güvenli iş sürekliliği için ISO 22301 ve ISO 31000 Belgeleri

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sü­rekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ile Bursa­gaz, iş sürekliliği yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği kriz yönetimi, acil durum yönetimi, iş sürekliliği planları ve tatbikat­ları ile regülatif olarak süreklilik gereksi­nimlerinin mevzuata uygun çerçevede karşılanmasını sağlıyor. Ayrıca iş süreçle­rinin sistemsel olarak devamlılığının sağ­lanmasına, toplumun ve çalışanların sağ­lık ve güvenliğinin korunmasına imkan tanıyor.

Bursagaz, ISO 31000 Kurumsal Risk Yö­netim Sistemi Belgesi ile de süreçler bo­yunca ortaya çıkan riskleri sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirleyerek de­ğerlendiriyor. Planlamaları içeren kap­samlı ilke ve yönergeler oluşturarak katma değer sağlıyor.