Burdöksan kendi enerjisini üretiyor

Türkiye’nin döküm sektöründe adından söz ettiren firması Burdöksan, ihracatını yüzde 100’e ulaştırma adına çalışmalarına devam ederken, çevreci ve teknolojik yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Burdöksan, lisanssız 5-1 h kapsamında Türkiye'de yapılan ilk Rüzgar Enerji Santralini kurdu.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplan 7 bin 950 metrekarelik alanda yıllık yaklaşık 20 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren firma, ihracattan aldığı payı artırmanın yanı sıra üretim maliyetlerini düşürmek ve daha çevreci üretim yapmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Bu kapsamda Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 1 adet Enercon E-138 EP3 E2 (4,2 mw) modeli rüzgâr türbini ile yılda 12 ile 15 milyon kWh aralığında elektrik üretilmesi hedefleniyor. Renewatt tarafından geliştirilen proje ile yılda 8 bin tondan fazla karbon salınımının bertaraf edilmesi ve elektrik maliyetlerine 50 milyon liranın üzerinde katkı sağlanması öngörülüyor.