Bosch Bursa 50 yaşında
Bosch Güç Aktarma Çözümleri Bursa Fabrikası 50’inci yılını gör¬kemli bir etkinlikle kutladı.
Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden biri olan Bosch Grubu, 1910’dan beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirket, 1972 yılında ilk yatırımını yaptığı Bursa’da 50. üretim yılını, 4 Eylül’de çalışan ve ailelerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı muhteşem bir etkinlikle kutladı. Bosch ailesi gününü başlatmak için Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, çalışanlara çalışma alanlarını ailelerine ve sevdiklerine gösterme fırsatı sunmak için üretim tesislerini açtı. Tesise kurulan ekranlar, ziyaretçilere Bosch Bursa’nın geçmişi, ürünleri ve üretim süreçleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sağladı.
Gün, Bursa Yunuseli Havalimanı’nda yaklaşık 30 bin konuk için 50. üretim yılına yönelik büyük bir kutlama ile devam etti. İlk olarak Bosch çalışanları, Bosch Gönüllü Kulüpleri performansları ve Bosch Korosu konseri ile sahne aldı. Daha sonra mikrofon, oyuncu İlker Ayrık’a verildi ve yıldönümü kutlamaları, şarkıcı Şevval Sam ve Kenan Doğulu’nun konserleriyle sona erdi.