Bosch Bursa 50 yaşında

Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden biri olan Bosch Grubu, 1910’dan beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirket, 1972 yılında ilk yatırımını yaptığı Bursa’da 50. üre­tim yılını, 4 Eylül’de çalışan ve ailelerin­den oluşan yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı muhteşem bir etkinlikle kut­ladı. Bosch ailesi gününü başlatmak için Bosch Bursa Güç Aktarma Çözüm­leri Fabrikası, çalışanlara çalışma alan­larını ailelerine ve sevdiklerine gösterme fırsatı sunmak için üretim tesislerini açtı. Tesise kurulan ekranlar, ziyaretçilere Bosch Bursa’nın geçmişi, ürünleri ve üretim süreçleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sağladı.

Gün, Bursa Yunuseli Havalimanı’nda yaklaşık 30 bin konuk için 50. üretim yı­lına yönelik büyük bir kutlama ile devam etti. İlk olarak Bosch çalışanları, Bosch Gönüllü Kulüpleri performans­ları ve Bosch Korosu konseri ile sahne aldı. Daha sonra mikrofon, oyuncu İlker Ayrık’a verildi ve yıldönümü kut­lamaları, şarkıcı Şevval Sam ve Kenan Doğulu’nun konserleriyle sona erdi.