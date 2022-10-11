Bemis teknolojisi Almanya’da
Türkiye’nin endüstriyel elektrik malzemeleri pazarının önde gelen yerli üreticilerinden Bemis Teknik Elektrik, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda tasarlanarak üretilen ve sektöre imzasını atan ürünleri ile Light+Building Messe Frankfurt Fuarı’na katıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında gerçekleşmesi mümkün olmayan Light + Building Uluslararası Aydınlatma ve Bina Hizmetleri Teknolojisi Fuarı bu sene 2-6 Ekim 2022 tarihleri arasında tekrar Frankfurt‘ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Bundan dört yıl önce 2 bin 700 katılımcı firma ile yaklaşık 220 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda bu sene yaklaşık bin 500 firma ürünlerini sergiledi.
Bemis Elektrik’in, her 2 yılda bir aydınlatma, elektrik mühendisliği, ev ve bina otomasyonu alanlarında yeni ürünleri sergileyen Light+Building Messe Frankfurt Fuarı’nda bu yıl da yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği yeni ürünlerini tanıttığı fuar standına ilgi oldukça yoğundu.
Bemis Elektrik,1994 yılında Türkiye’nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Bursa’da kurulmuştur. Endüstriyel elektrik malzemeleri üretmek amaçlı kurulan Bemis; 3 çeşit yassı tip trifaze fiş priz üreterek üretimine başlamış olup, kısa sürede sektörünün öncüsü konumuna gelmiştir.
Bemis, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde modern üretim tesisi olan 11 bin metrekare kapalı alanda; yüzde 100 yerli üretimi ile 6 bin çeşit endüstriyel elektrik malzemesi üreterek 60 ülkeye ihraç etmektedir.
Uzman AR-GE kadrosu ile ürünlerinin tasarım aşamasından, satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerini entegre tesisinde gerçekleştiren Bemis Elektrik; proje, taahhüt ve bayi müşteri profiline doğrudan ve dolaylı olarak teknik destekler de vermektedir. Sanayinin tüm alanlarında ürünleri ile var olan Bemis Elektrik, otomasyon, otomotiv, makine, maden, gıda, hastane, liman ve gemi sanayisine özel olarak üretmiş olduğu ürünlerle de sektöründe öne çıkmaktadır.
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Ekim 2022
Ekim 2022