Bemis teknolojisi Almanya’da

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında gerçekleşmesi mümkün ol­mayan Light + Building Uluslararası Ay­dınlatma ve Bina Hizmetleri Teknolojisi Fuarı bu sene 2-6 Ekim 2022 tarihleri ara­sında tekrar Frank­furt‘ta kapılarını ziya­retçilerine açtı.

Bundan dört yıl önce 2 bin 700 katı­lımcı firma ile yaklaşık 220 bin ziya­retçiyi ağırlayan fu­arda bu sene yakla­şık bin 500 firma ürünlerini sergiledi.

Bemis Elektrik’in, her 2 yılda bir aydın­latma, elektrik mühendisliği, ev ve bina otomasyonu alanlarında yeni ürünleri sergileyen Light+Building Messe Frank­furt Fuarı’nda bu yıl da yoğun Ar-Ge çalış­maları sonucunda ürettiği yeni ürünlerini tanıttığı fuar standına ilgi oldukça yo­ğundu.

Bemis Elektrik,1994 yılında Türkiye’nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Bursa’da kurulmuştur. Endüstriyel elek­trik malzemeleri üretmek amaçlı kurulan Bemis; 3 çeşit yassı tip trifaze fiş priz ürete­rek üretimine başlamış olup, kısa sürede sektörünün öncüsü konumuna gelmiştir.

Bemis, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde mo­dern üretim tesisi olan 11 bin metrekare kapalı alanda; yüzde 100 yerli üretimi ile 6 bin çeşit en­düstriyel elektrik malze­mesi üreterek 60 ülkeye ihraç etmektedir.

Uzman AR-GE kadrosu ile ürünlerinin tasarım aşamasından, sa­tış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerini entegre tesisinde gerçekleştiren Bemis Elektrik; proje, taahhüt ve bayi müşteri profiline doğrudan ve dolaylı olarak tek­nik destekler de vermektedir. Sanayinin tüm alanlarında ürünleri ile var olan Be­mis Elektrik, otomasyon, otomotiv, ma­kine, maden, gıda, hastane, liman ve gemi sanayisine özel olarak üretmiş olduğu ürünlerle de sektöründe öne çıkmaktadır.