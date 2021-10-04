ATM Makine ürünlerini tanıttı

İthal ettiği ürünleri yerlileştirme misyonuyla Energy Lift markası ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunan ATM Makine, geçtiğimiz günlerde 5. Energy Lift tanıtım günlerinde çok sayıda iş dünyası temsilcisini bir araya getirdi. Sahip oldukları satış tecrübesine kiralama ve teknik servis hizmetlerini ekleyerek yoluna devam ettiklerini söyleyen ATM Makine Genel Müdürü Erkan Kaleci, “Türkiye’nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolunda dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırarak ithal ürünlerimizi yerlileştirme misyonuyla çalışmaktayız. ATM Makina olarak geniş makina yelpazemiz ile en uygun ve ekonomik makinaları sunmaktayız. Forklift, makaslı platformu, eklemli platform, araç üstü sepet, araç üstü platform, vinç (hiab), manlift, istifleme makinaları, reachtruck, jeneratör ve endüstriyel aküler ile ilgili kiralama hizmeti vermekteyiz. Türkiye ve Yurt dışında müşterilerine en yüksek kalitede hizmet veren ve tüm beklentilerinin karşılandığı kaldırma ve istifleme makinaları zincir ağına yeni ürünler ekleyeceğiz. Yerli sermaye ile kurulan şirketimizin yine milli değerlerini kaybetmeden sürdürülebilir yenilikçi anlayışı ile sektöre öncülük etmek hedeflerimizden biridir” dedi.

