ALPİŞ İNŞAAT’TAN İNDİRİM KAMPANYASI

Sektörde 30’uncu yılını dolduran Alpiş İnşaat, yatırım yapmak ve ev sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Ürettiği nitelikli projelerin yanı sıra yeni finansman modelleri ve ödeme kolaylığı sağlayan kampanyalarıyla her daim yatırımcının yanında olan Alpiş İnşaat, bugün itibariyle çok konuşulacak süper indirim fırsatlarına başladı. Süper İndirim Kampanyasında, tamamı peşin ödemeye özel, yüzde 20’ye varan indirimler söz konusu olacak.