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Ak-İzo yeni nesil su yalıtım teknolojilerini sergiledi

Aktaş Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan ve üstün niteliklere sahip, Lineflex EPDM membran kullanımının, yurtiçinde ve yurtdışında yaygınlaştırılmasına öncülük eden Ak-İzo Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş. dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Şirketler 08.05.2023, 21:29 08.05.2023, 21:40
Ak-İzo yeni nesil su yalıtım teknolojilerini sergiledi

Ak-İzo bu kapsamda, yapı ve inşaat sek­töründe faaliyet gösteren 49 uluslararası katılımcı firmanın ve 190 binden fazla zi­yaretçinin yer aldığı BAU 23’e katılarak, en yeni teknolojilerini sergiledi. Messe Munich Fuar Merkezinde düzenlenen BAU Munich 2023 Yapı ve İnşaat Fua­rında Ak-İzo, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Fuarda özellikle Ak-İzo’nun geliştirdiği ve sektörde büyük fark yaratan kendin­den yapışkanlı EPDM membranlar, sağla­dığı uygulama kolaylığı ile ziyaretçilerin beğenisini topladı. BAU 2023 süresince yapılan görüşmelerde önemli iş bağlantı­larına imza attıklarını aktaran Aktaş Hol­ding Ticari Grup Yöneticisi Gülçin Onaran, ileri teknolojili EPDM membran ürünle­rine, ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını ve yeni iş birlikleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Tüm dünyada kaynakların etkin kulla­nımının her geçen gün daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Onaran, geliş­tirdikleri çevre dostu, uzun ömürlü ve sür­dürülebilir ürünlerle ülkemizdeki su kay­naklarının korunup geliştirilmesi ve depremde bina dayanıklılığı konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

#Aktaş Holding #Akİzo #yalıtım
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