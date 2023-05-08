Ak-İzo yeni nesil su yalıtım teknolojilerini sergiledi

Ak-İzo bu kapsamda, yapı ve inşaat sek­töründe faaliyet gösteren 49 uluslararası katılımcı firmanın ve 190 binden fazla zi­yaretçinin yer aldığı BAU 23’e katılarak, en yeni teknolojilerini sergiledi. Messe Munich Fuar Merkezinde düzenlenen BAU Munich 2023 Yapı ve İnşaat Fua­rında Ak-İzo, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Fuarda özellikle Ak-İzo’nun geliştirdiği ve sektörde büyük fark yaratan kendin­den yapışkanlı EPDM membranlar, sağla­dığı uygulama kolaylığı ile ziyaretçilerin beğenisini topladı. BAU 2023 süresince yapılan görüşmelerde önemli iş bağlantı­larına imza attıklarını aktaran Aktaş Hol­ding Ticari Grup Yöneticisi Gülçin Onaran, ileri teknolojili EPDM membran ürünle­rine, ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını ve yeni iş birlikleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Tüm dünyada kaynakların etkin kulla­nımının her geçen gün daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Onaran, geliş­tirdikleri çevre dostu, uzun ömürlü ve sür­dürülebilir ürünlerle ülkemizdeki su kay­naklarının korunup geliştirilmesi ve depremde bina dayanıklılığı konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.