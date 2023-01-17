Yan sanayinin rekor yılı

Türkiye’nin lokomotif sektörü oto­motiv endüstrisi, yan sanayi ihra­catında geçen yıl ulaştığı 12 milyar 983 milyon 442 bin dolarla yıllık bazda en iyi performansın sergilendiği 2021’i ge­ride bıraktı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı­ları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye otomotiv endüs­trisi, geçen yıl ihracatını 2021’e kıyasla yüzde 5,7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolara ulaştırdı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan “yan sanayi”de geçen yıl 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapıldı.

2021’de 11 milyar 802 milyon 646 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2022’de yüzde 10 artışla 12 milyar 983 milyon 442 bin dolara yükseldi. Böylece, yan sanayide 2021’de kaydedi­len yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.

Otomotiv endüstrisinin 2022’deki top­lam dış satımının yüzde 41,9’unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

ABD’ye ihracat yüzde 22,8 arttı

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sek­törünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya’ya 2022’deki dış satım 2021’e göre yüzde 8,1 artarak 2 milyar 963 milyon 468 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan ABD’ye dış satımda yüzde 22,8 artış sağlandı. 2021’de 728 milyon 234 bin do­larlık yan sanayi ürünü satılan ABD’ye geçen yıl 894 milyon 238 bin dolarlık ürün gönderildi.

Üçüncü sırada yer alan İtalya’ya yan sanayi ihracatı yüzde 1,73 artışla 778 milyon 279 bin dolardan 791 milyon 713 bin dolara çıktı.