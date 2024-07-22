Açılışa AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çeşitli STK ve SİAD’ların yöneticileri, inşaat ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri ile YAPİDER üyeleri katıldı.

YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, “Bursa’da örnek gösterilecek bir dernek merkezimiz oldu. Burada, farklı toplantı ve eğitim salonlarında aynı anda birden fazla etkinlik yapılabilecek. Dernek merkezimiz 850 m2’lik bir alanda hizmet verecek. Burada düzenleyeceğimiz etkinliklerle sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Başkan Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, kentsel dönüşüm vurgusunu yaptığı konuşmasında insan odaklı ve sağlıklı bir kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini ifade etti.