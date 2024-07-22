Durmuş, şu uyarılarda bulundu:

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı, tüketicilere önemli tavsiyelerde de bulundu: "Özellikle et ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı ürünlerin tüketimine dikkat edilmeli. Son kullanma tarihi geçmemiş, ambalajı sağlam ürünler tercih edilmeli. Dondurma alışverişte en son alınmalı ve hızla tüketilmeli. Donmuş ürünler buzdolabında çözdürülmeli. Pişmiş yemekler oda sıcaklığında bırakılmamalı. Açık büfelerde sıcak yemekler tercih edilmeli."

Serkan Durmuş, sıcak tutulacak gıdaların sıcaklığının 65°C seviyesinin altına düşmemesi, soğuk tüketilecek ve muhafaza edilecek gıdaların da 4°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre tutulmaması gerektiğini belirtti.