‘İşlenmiş’ ve ‘dondurulmuş’ olmak üzere, iki ayrı UR-GE projesinde yer alan firmaların temsilcilerinden oluşan 46 kişilik heyet, yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında ilk olarak Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti. BTSO üyeleri, ardından Azerbaycan’da küçük ve orta ölçekli firmaları geliştirme ajansı olarak faaliyet gösteren KOBİA’da Başkan Yardımcısı Natig Hasanov ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Azerbaycan’da yatırım ve ticaret olanaklarına ilişkin detaylı bilgiler alan Bursalı gıda sektör temsilcilerinin bir sonraki durağı ise Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) oldu. Burada ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunan BTSO üyeleri, daha sonra 100’ü aşkın firmanın katılımıyla B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ticaretin 2023 yılında 7,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, 15 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hedefine gıda sektör temsilcileri olarak katkı sunmak istediklerini ifade etti. Sayılgan, “Azerbaycan, tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarımızın yanında, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere gümrüksüz ticaretle yaklaşık 250 milyonluk bir nüfusa erişim imkanı sunuyor. Buradaki ziyaretlerimiz ve B2B görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Bu pazarda çok önemli fırsatlar var. Ticaretimizin boyutunu çok daha yüksek rakamlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. Destekleri için Ticaret Bakanlığımıza ve BTSO Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum.” dedi.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Mürsel Rüstemov da, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Bölge firmalarından yoğun ilgi

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen B2B etkinliğine bölge firmaları yoğun ilgi gösterdi. İkili iş görüşmelerini Türkiye'nin Ticaret Başmüşaviri Ahmet Erdal ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yakından takip etti. Öte yandan BTSO Gıda UR-GE projesi üyeleri, Azerbaycan’da büyük zincir marketleri de ziyaret etti.