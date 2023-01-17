Yan sanayide hedef Almanya

Türkiye’nin en fazla ihracat ya­pan sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2023’te Alman­ya’ya 5 milyar dolarlık dış satım he­defliyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhra­catçıları Birliği (OİB), Almanya ile sektörel ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla “Almanya’ya Otomotiv İhracatında Yeni Fırsatlar” başlıklı bir çevrim içi seminer düzenledi.

Alman otomotiv şirketlerinin Türk tedarik­çilerden beklentilerini ve tedarik süreçle­rinde proje yaklaşımının öneminin ele alındığı seminer, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde Münih Ticaret Ataşesi Ali Bayraktar ile ZF, TUV Rheiland ve entegratör ASN Da­nışmanlık/Do-It firmasından yetkilile­rin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını gerçek­leştiren OİB Başkanı Çelik, amaçlarının dünya otomotiv sektörünün köklü ve güçlü partnerleri arasında yer alan Tür­kiye ve Almanya arasındaki iş birliğini artır­mak olduğunu bildirdi.