Yan sanayide hedef Almanya
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik: “Tedarik endüstrisi ihracatımızın yaklaşık dörtte birini Almanya’ya yapıyoruz. 2023 yılında ise Almanya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 5 milyar doları aşmasını hedefliyoruz.”
Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2023’te Almanya’ya 5 milyar dolarlık dış satım hedefliyor.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya ile sektörel ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla “Almanya’ya Otomotiv İhracatında Yeni Fırsatlar” başlıklı bir çevrim içi seminer düzenledi.
Alman otomotiv şirketlerinin Türk tedarikçilerden beklentilerini ve tedarik süreçlerinde proje yaklaşımının öneminin ele alındığı seminer, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde Münih Ticaret Ataşesi Ali Bayraktar ile ZF, TUV Rheiland ve entegratör ASN Danışmanlık/Do-It firmasından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren OİB Başkanı Çelik, amaçlarının dünya otomotiv sektörünün köklü ve güçlü partnerleri arasında yer alan Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğini artırmak olduğunu bildirdi.
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Aralık 2022
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