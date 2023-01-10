Togg, CES 2023’te “yarından sonrasının” vizyonunu sergiledi

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’e duyuları harekete geçiren bir deneyim alanıyla katılan Togg, dünyada ilk kez uygulanacak bir yöntemle yapılacak ön sipariş sürecine dair bilgi verdi.

Ayrıca, Togg’un Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren stand alanında ziyaretçiler, duyularını harekete geçiren bir mobilite deneyimine dahil oldu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, CES’e bu yıl “Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak” başlığı altında katıldıklarını söyledi.

Karakaş, geçen yıl dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz’dan sonra bu kez CES’e akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini getirdiklerini anlattı.