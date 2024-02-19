Tekstil ve hazır giyim masaya yatırıldı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı birlik başkanları, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir'in de katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) bir araya geldi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında yapılan toplantıda, 2023 yılında 19,25 milyar dolar yıllık ihracat ile en çok ihracat yapan sektörler arasında bulunan sektördeki gelişmeler değerlendirildi, yeni döneme ilişkin proje ve hedefler ele alındı.

Ocak ayı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörel İstişare Toplantısı da, TİM Başkanı Mustafa Gültepe liderliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in de katılımıyla TİM’de gerçekleştirildi. Görüşmede 9,56 milyar dolar ile 2023 yılında en çok ihracat yapan sektörler arasında yer alan tekstil ve hammaddeleri sektöründeki gelişmeler ile yeni dönem proje ve hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.