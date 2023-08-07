Teknik tekstil ve kompozit sektörleri yükseliyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi (BUTEXCOMP) kapsamında Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Firma temsilcilerinin katıldığı toplantı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ev sahipliğinde (BUTEKOM) gerçekleştirildi.

BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar, “Kesintisiz işleyen iyi bir tedarik süreci, sektörlerin geleceği açısından önemli bir avantaj. En iyi talep tahminlerini yapabilmek, kapasite planlaması, tedarikçi kalite yönetimi ve sipariş karşılamaya sahip olmak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla tedarik zinciri işbirliği, bunları sağlamanın en etkin yolu. BUTEXCOMP kapsamında bu bağlamda yapacağımız çalışmalar çok kıymetli olacak” diye konuştu.