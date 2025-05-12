EKOHABER ÖZEL

İtalya’nın Milano şehrinde 6-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen 23. Uluslararası Sac Metal Şekillendirme ve Kesme Teknolojileri Fuarı LAMIERA, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA tarafından organize edilen ve UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE tarafından desteklenen fuar, sac metal endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından biri olma özelliğini bir kez daha kanıtladı.

Fuar bu yıl "Metal Şekillendirmenin Parlak Yönü" sloganıyla kapılarını açtı. Sac metal, boru, profil, tel ve yapısal metal imalatı için makineler, tesisler, ekipmanlar ve yenilikçi çözümler fuarın ana odak noktalarını oluşturdu. Özellikle presler, kalıplar, yüzey işlemleri ve sonlandırma teknolojileri alanındaki son gelişmeler büyük ilgi gördü.

LAMIERA 2025, bu yıl ilk kez "Yenileme ve Yenileme" adı altında özel bir bölüme ev sahipliği yaptı. Bu bölümde, yeni işlevlerle donatılmış ve yeterli düzeyde yenilenmiş makine ve tesisler sergilendi. Endüstri 4.0 ve 5.0 teşviklerinin de etkisiyle, çevre üzerindeki etkileri azaltılmış teknolojiler fuarda öne çıkan konular arasındaydı.

Uluslararası katılım

ICE-İtalyan Ticaret Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen fuara, seçkin yabancı son kullanıcılar ve sektör temsilcilerinden oluşan heyetler katıldı. Fuarda ayrıca ITA-İtalyan Ticaret Ajansı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı MAECI işbirliğiyle gerçekleştirilen B2B görüşmeleri, uluslararası iş bağlantıları için önemli bir platform oluşturdu.

2025-2027 döneminde büyümesi beklenen pazar eğilimleri, fuarda en çok konuşulan konular arasındaydı. Özellikle dijital dönüşüm, otomasyon ve sürdürülebilir üretim teknolojileri fuarın öne çıkan temaları oldu. Katılımcılar, Endüstri 4.0 ve 5.0 teşviklerinin sektör üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele aldı.

Bursalı firmalar yeni ürünlerini sergiledi

Fuara Türkiye genelinde olduğu gibi, sektörün güçlü merkezlerinden Bursa’dan da firmalar iştirak etti. LAMIERA 2025’te stant açan Bursalı Ermaksan, Nukon, Akyapak, Baykal ve Lasersonic gibi firmalar, son teknoloji ürünlerini vitrine koydu. Firmalar ayrıca yaptıkları görüşmelerle yeni iş bağlantıları ve iş birliklerinin temellerini attı.

Bu arada LAMIERA'nın bir sonraki edisyonu için hazırlıklar şimdiden başladı. Sac metal endüstrisinin profesyonelleri, sektördeki son gelişmeleri takip etmek ve yeni iş bağlantıları kurmak için bir sonraki LAMIERA fuarında buluşacak.

FUARA BURSA’DAN KATILAN FİRMALAR

● ERMAKSAN

● NUKON

● AKYAPAK

● BAYKAL

● LOTHBROG

● LASERSONIC