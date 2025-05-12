Programda Gima UK, Star Impex ve Aytac Foods gibi toptancı firmalara teknik ziyaretler yapılarak depolar yerinde incelendi. İngiltere pazar yapısı, Türk ürünlerinin konumu ve tüketici tercihleri hakkında kapsamlı bilgiler edinildi.

Londra’da düzenlenen B2B görüşmelerde, Türk firmaları İngiltere’den 46 firma ve 56 temsilciyle bir araya geldi. Yeni iş birlikleri ve ihracat bağlantıları için önemli adımlar atıldı. Program, perakende sektörüne yönelik pazar ve mağaza ziyaretleriyle tamamlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, “Yüksek satın alma gücüne sahip İngiltere pazarı sektörümüz için önemli fırsatlar sunuyor. Bu temasların Bursa’nın ihracatına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

BTSO Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ise, İngiltere’nin stratejik bir eşik olduğunu belirterek, “Londra’daki görüşmeler, güçlü markalarımızla bu pazarda daha da büyüyebileceğimizi gösterdi” ifadelerini kullandı.