Sinan Öktem Uludağ Enerji CEO’su oldu

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 mil­yonun üzerinde nüfusa enerji dağıtım ve pera­kende hizmetlerini sağlayan UEDAŞ ve Uludağ Elek­trik şirketlerini bünyesinde barındıran Uludağ Enerji Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. Uzun yıl­lar üst yönetim pozisyonlarında gö­rev alan Sinan Öktem, Uludağ Enerji Grubu’nun yeni CEO’su oldu. İş ha­yatı boyunca önemli başarılar elde eden Sinan Öktem, Uludağ Enerji Grubu’nun bünyesindeki şirketlerin tüm yönetim süreçlerine liderlik edecek.

Sinan Öktem, lisans eğitimini İstan­bul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisi ola­rak tamamladıktan sonra Amerika’da bulunan Te­xas A&M University, Mays Business School- İşletme alanında yüksek lisans yapan ve kariyeri boyunca enerji, kimya ve bankacılık sektörlerinde uzun yıllar üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Öktem, Eylül 2023 itibarıyla Uludağ Enerji’de CEO (Chief Executive Officer) görevini yürütmeye başladı.