Makine ihracatı ilk çeyrekte 6,9 milyar dolar

Türkiye’nin makine ihracatı yılın ilk çeyreği sonunda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 6,9 milyar dolar oldu. En fazla makine ihracatının 847 milyon dolar ile Almanya’ya yapıldığı bu dö­nemde, sektör yüzde 230 artış sağla­dığı Rusya pazarında 561 milyon do­lara ulaştı. Önceki yıllarda ihracat büyüklüğü olarak alt sıralarda yer alan Ukrayna pazarında da yüzde 92 artış sağladıklarına dikkat çeken Ma­kine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ukrayna’nın kısa süre içinde ilk 10’a girmesini bekledikle­rini belirterek şunları söyledi: “AB ve ABD’deki sıkı para politikalarına bağlı olarak yavaşlayan yatırım ortamının etkisiyle yılın ilk bölümünde, top­lam makine ihracatımızda kayda de­ğer bir ihracat artışı olmayacağını ön­görüyorduk ama hem Rusya hem de Ukrayna’dan gelen yoğun talep tah­minlerimizi aştı. İlk çeyrekte bu iki ül­keye ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 440 milyon dolar ar­tışla 676 milyon dolar olarak gerçek­leşti. Rusya’ya miktar olarak daha fazla makine göndermekle kalmıyo­ruz, geçtiğimiz yıla göre kg başına ih­racat gelirimizi de 1,5 katına çıkarmış bulunuyoruz.” Karavelioğlu, “İç pa­zarda mecburen yükselen fiyatlarla büyük marjlar sağlayan ithalatçılar, çok süremeyeceği belli olan bu fırsatı daha fazla mal getirerek değerlendiri­yorlar. Neticede ucuz ithalatın etkileri istenilen oranda piyasalara yansımıyor” dedi.