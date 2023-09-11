Makinacılar FABTECH ile ABD’de buluştu

Kuzey Amerika’nın en büyük me­tal şekil lendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkin liği olan FABTECH 2023 bu yıl 1.500’den fazla birinci sınıf tedarikçiyi, ziyaretçilerle buluştu racak. Yenilikçi çözümler ile üretkenliği artı­racak araçların sergileneceği FABTECH, zi yaretçilere tek noktadan alışveriş alanı im kanı sunacak. Bir önceki ayak­ları Meksika ve Kanada’da düzenlenen FABTECH fuarlarının ABD’deki bu yılki son buluşmasına Türki ye’den 33 firma katılacak. Ülkemizde makine sektörü­nün öncü şehirlerinden Bursa’dan ise fuara 11 firma katılacak.

Fuarda ayrıca sektörün önde gelen isimleri FABx Teknoloji Sohbetleri kon­feranslarında, metal endüstrisinde son trendler ve teknolo jiler ile deneyimle­rini katılımcılarla paylaşacak.