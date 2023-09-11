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Makinacılar FABTECH ile ABD’de buluştu
Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcı 11- 14 Eylül tarihleri arasında ABD’nin Chicago şehrinde bir araya gelecek. Fuara Bursa’dan da 11 firma katıldı.
Sektörel Haberler 11.09.2023, 16:53
Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekil lendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkin liği olan FABTECH 2023 bu yıl 1.500’den fazla birinci sınıf tedarikçiyi, ziyaretçilerle buluştu racak. Yenilikçi çözümler ile üretkenliği artıracak araçların sergileneceği FABTECH, zi yaretçilere tek noktadan alışveriş alanı im kanı sunacak. Bir önceki ayakları Meksika ve Kanada’da düzenlenen FABTECH fuarlarının ABD’deki bu yılki son buluşmasına Türki ye’den 33 firma katılacak. Ülkemizde makine sektörünün öncü şehirlerinden Bursa’dan ise fuara 11 firma katılacak.
Fuarda ayrıca sektörün önde gelen isimleri FABx Teknoloji Sohbetleri konferanslarında, metal endüstrisinde son trendler ve teknolo jiler ile deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.
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