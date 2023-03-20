Konut satışları 21 ayın en düşük seviyesinde

Şubat ayında 14 bin 980 konut satışı ile İs­tanbul en fazla konutun satıldığı il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 235 konut satışı ile Ankara ve 5 bin 31 konut satışı ile İzmir izledi. 3 bin 55 konutun satıldığı Bursa ise geçtiğimiz ay en fazla konutun satıldığı 5’inci il oldu. Türkiye genelinde şubatta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 17 bin 357 oldu. Top­lam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sa­yısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 23 bin 476 oldu. Toplam konut sa­tışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,3 olarak gerçekleşti.

Bursa’da satışlar düşmeye devam ediyor

Yıla konut satışlarında azalmayla başlayan Bursa’da gerileme şubat ayında da sürdü.

Bursa’da konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 3 bin 55 oldu. Bursa’da şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre ise yüzde 14,1 azaldı.

Bursa’da bir önceki ay ipotekli konut satış­ları da geçen yılın şubat ayına göre yüzde 18,5 azalarak 661 oldu. İpotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 21,6 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz ay Bursa’da ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azalarak 965 olarak ger­çekleşti. İlk defa satılan konutların toplam sa­tışlar içindeki payı ise yüzde 31,5 oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde şubatta ya­bancılara 3 bin 350 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 27 azaldı. Yabancılara şubat ayında ya­pılan konut satışlarında iller bazında ilk sırayı 1261 satışla Antalya aldı. Antalya’yı 1133 konut satışıyla İstanbul ve 225 konut satı­şıyla Mersin takip etti. Geçtiğimiz ay Bursa’da yabancıya yapılan konut satışlarında ise yüzde 39,8 düşüş yaşandı.