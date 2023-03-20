Kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği geliyor

Hazine ve Ma­liye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği bakanlık­ları, İstanbul başta olmak üzere bir­çok ilde kentsel dönü­şümün hızla gerçekleştirilebilmesi amacıyla “Kentsel Dönüşüm Finansman Modeli”ni hayata geçiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nured­din Nebati, hafta sonu Şanlıur­fa’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşümü destekle­mek amacıyla sağlanacak yeni fi­nansman modellerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kentsel Dönüşüm Finansman Modeli ile acil dönüştürülmesi ge­reken konutlar için 3 ayrı yaklaşım geliştirildi.

Birinci modelde, konut üreti­cisiyle anlaşan bağım­sız bölüm sahiplerine piyasaya göre uygun koşullarda kredi kul­landırılacak. Bu mo­delle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönü­şüm gerçekleştirilecek.

İkinci model kapsamında, ada bazlı kentsel dönüşüm için konut üreticileri teşvik edile­cek. Konut üreticilerine düşük ma­liyetli finansman desteği sağlanarak depreme dayanıklı konut arzı artırılacak.

Bu iki durumda da Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri devreye alı­narak hem konut üreticisinin hem de bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimleri kolaylaştırılacak.