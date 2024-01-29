Kalıp, model ve dökümde UR-GE projesi

Türkiye’nin en fazla UR-GE ve HİSER projesi yürüten kurumu olan BTSO, projelerine kalıp, model ve döküm sektörünü de ekledi. Sektörde faaliyet gösteren 44 firma temsilcisinin bir araya gelerek oluşturduğu kümenin ilk toplantısı ise BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Makine Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday ve 10’uncu Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru’nun katılımıyla BTSO Hizmeti Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda ihtiyaç analizi çalışması ve firmaları küresel rekabete hazırlayacak proje faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Saner: “Küresel Rekabetçiliğimizi Güçlendirmeyi Hedefliyoruz”

BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Aptullah Saner, Türkiye’nin sektörde toplam ihracatının yıllık 6 milyar dolar seviyelerinde olduğunu söyledi. Bursa’nın üretim yeteneği ve kalitesi ile sektörde öne çıkan kentler arasında yer aldığını belirten Saner, “Kalıp imalatından plastik enjeksiyona kadar her alanda nitelikli üretim gerçekleştiren firmalarımız bulunuyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiğimiz UR-GE projesi ile küresel rekabetçilikte firmalarımızın elini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında gerçekleştireceğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri, alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile ihracatımızın artacağına inanıyorum” dedi.

Burulday: “Ortak Hareket Etme Kültürü Başarıda Belirleyici Olacak”

BTSO Makine Metal Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Serdar Burulday, projenin başarılı olacağına inandığını ifade etti. Projede ortak hareket etme kültürü ve katılımcılığın önemine vurgu yapan Burulday, “Başarı için faaliyetlere katılımın yüksek olması gerekiyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay, kümelenme ve rekabet öncesi işbirliğine çok önem veriyor. Bu konuları Konsey çalışmalarımızda da ele alıyoruz. Projemizin sektörümüz, Bursa ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu BTSO’nun UR-GE projeleri yönetiminde Türkiye’nin en yetkin kurumları arasında yer aldığını belirtirken, BTSO 10’uncu Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru ise farklı sektörlerde yürütülen UR-GE projelerinde elde edilen başarılara yenilerini eklemeyi hedeflediklerini kaydetti.