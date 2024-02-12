İstanbul İplik Fuarı gün sayıyor
20’inci Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Fuara Bursa’dan katılacak olan 30 firma, ürünlerini sergileyecek.
AYDIN DAĞTEKİN
Alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, bu yıl kapılarını 20’inci kez açmaya hazırlanıyor.
Fuar, düzenlenmeye başladığı ilk yıldan bu yana geçen 20 yıllık süre içinde sektördeki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş organizatörlüğünde sektörün lider markalarının katılımcı olarak yer aldığı fuarda, her yıl ulusal ve uluslararası arenadan binlerce ziyaretçi ağırlanıyor. 20. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı sektör profesyonellerini bir araya getirmek için gün sayıyor.
Yeni işbirliği fırsatları
Sektörde dört gözle beklenen organizasyonlar arasında yer alan fuara, Bursa’dan bu yıl 30 firma katılıyor. Bursalı firmalar, fuardaki stantlarda ürünlerini sergileyip, yeni işbirliği fırsatları için temaslarda bulunacak.
İstanbul İplik Fuarı’na katılan Bursalı firmalar
AYAZ YÜN İPLİK TEKSTİL
BATMAZ TEKSTİL
ERTONA TEKSTİL
ERTU İPLİK
FUAT IŞIK İPLİK TEKSTİL
GÜRAY FANTAZİ İPLİK
HAKFA TEKSTİL
HARPUT TEKSTİL
HİRA MENSUCAT
IŞIKSOY TEKSTİL
İBERYARNS TEKSTİL İPLİK
İLKO TEKSTİL
İSOTEKS TEKSTİL
KALETEKS TEKSTİL
KARESİ
KEMPAŞ İPLİK TEKSTİL
KORTEKS MENSUCAT
KUTLUCAN TEKSTİL
MAYFİL TEKSTİL
MENESE TEKSTİL
ÖGEL İPLİK TEKSTİL
ÖZ VAYCAN TEKSTİL
POLYTEKS
SEBLA TEKSTİL
SEÇEN İPLİK
SÜLEKLER TEKSTİL
TEKNOKİM TEKSTİL
TURKUAZ TEKSTİL
YANTEKS TEKSTİL
YELKOVAN TEKSTİL
*Liste alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.