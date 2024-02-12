İstanbul İplik Fuarı gün sayıyor

AYDIN DAĞTEKİN

Alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, bu yıl kapılarını 20’inci kez açmaya hazırlanıyor.

Fuar, düzenlenmeye başladığı ilk yıldan bu yana geçen 20 yıllık süre içinde sektördeki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş organizatörlüğünde sektörün lider markalarının katılımcı olarak yer aldığı fuarda, her yıl ulusal ve uluslararası arenadan binlerce ziyaretçi ağırlanıyor. 20. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı sektör profesyonellerini bir araya getirmek için gün sayıyor.

Yeni işbirliği fırsatları

Sektörde dört gözle beklenen organizasyonlar arasında yer alan fuara, Bursa’dan bu yıl 30 firma katılıyor. Bursalı firmalar, fuardaki stantlarda ürünlerini sergileyip, yeni işbirliği fırsatları için temaslarda bulunacak.

İstanbul İplik Fuarı’na katılan Bursalı firmalar

AYAZ YÜN İPLİK TEKSTİL

BATMAZ TEKSTİL

ERTONA TEKSTİL

ERTU İPLİK

FUAT IŞIK İPLİK TEKSTİL

GÜRAY FANTAZİ İPLİK

HAKFA TEKSTİL

HARPUT TEKSTİL

HİRA MENSUCAT

IŞIKSOY TEKSTİL

İBERYARNS TEKSTİL İPLİK

İLKO TEKSTİL

İSOTEKS TEKSTİL

KALETEKS TEKSTİL

KARESİ

KEMPAŞ İPLİK TEKSTİL

KORTEKS MENSUCAT

KUTLUCAN TEKSTİL

MAYFİL TEKSTİL

MENESE TEKSTİL

ÖGEL İPLİK TEKSTİL

ÖZ VAYCAN TEKSTİL

POLYTEKS

SEBLA TEKSTİL

SEÇEN İPLİK

SÜLEKLER TEKSTİL

TEKNOKİM TEKSTİL

TURKUAZ TEKSTİL

YANTEKS TEKSTİL

YELKOVAN TEKSTİL

*Liste alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.